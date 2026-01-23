Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:37

Отец похищенного подростка обратился к общественности

Отец пропавшего в Красноярске мальчика призвал арендодателей к проверкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отец мальчика-подростка, похищенного неизвестными в Красноярске, попросил владельцев сдаваемого жилья удостовериться, что в их квартирах не живут мошенники. Его обращение обнародовал депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет. Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите: кто живет в вашей квартире на самом деле, — сказано в сообщении.

Ранее мужчина заявил, что похищение вряд ли связано с его бизнесом. Он отметил, что никто не угрожал ему в последнее время. Известно, что мужчина занимает 58-е место в списке самых богатых людей Красноярска. Сибиряк работает в сфере продажи спецтехники: доход его компании за 2024 год составил 73 млн рублей.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что подростка могли похитить исключительно ради денег. Он предположил, что злоумышленники хотят надавить на отца ребенка ради отъема бизнеса.

происшествия
Красноярск
пропавшие
исчезновение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Стало известно, кого назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Защита оспорит арест владельца ТЦ после обрушения с погибшим
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.