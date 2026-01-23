Отец похищенного подростка обратился к общественности

Отец мальчика-подростка, похищенного неизвестными в Красноярске, попросил владельцев сдаваемого жилья удостовериться, что в их квартирах не живут мошенники. Его обращение обнародовал депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет. Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите: кто живет в вашей квартире на самом деле, — сказано в сообщении.

Ранее мужчина заявил, что похищение вряд ли связано с его бизнесом. Он отметил, что никто не угрожал ему в последнее время. Известно, что мужчина занимает 58-е место в списке самых богатых людей Красноярска. Сибиряк работает в сфере продажи спецтехники: доход его компании за 2024 год составил 73 млн рублей.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что подростка могли похитить исключительно ради денег. Он предположил, что злоумышленники хотят надавить на отца ребенка ради отъема бизнеса.