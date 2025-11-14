Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице

Генерал Липовой предупредил курян о замаскированных под игрушки минах ВСУ

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS/Global Look Press
Жителям Курской области необходимо регулярно рассказывать детям об опасности мин-ловушек Вооруженных сил Украины, которые могут быть замаскированы под яркие предметы, в том числе игрушки, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев целенаправленно выбирает своей мишенью гражданскую инфраструктуру.

Мы сражаемся с хитрым, циничным, коварным, злобным врагом — украинскими националистами, которые идут на все, чтобы по максимуму навредить не только военной, но и гражданской инфраструктуре. Основной вектор для удара у них — дети. ВСУ подготовлены иностранными инструкторами, при их участии они изготавливают сотни различного рода мин-ловушек в виде заманчивых игрушек, книжек, бумажников и других ярких предметов. Это особый способ диверсии. Взрослые должны всегда помнить и объяснять детям, что все, что они видят на скамейке, обочине, в парке, на улице, у себя в подъезде, может быть миной-ловушкой, — пояснил Липовой.

Генерал также призвал курян проводить регулярные беседы не только в семьях, но и среди соседей, распространяя эту важную информацию. По его словам, подобные меры предосторожности являются жизненно необходимыми в текущей обстановке.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что родители, общественники и власти должны активнее рассказывать детям об опасностях взрывоопасных предметов. В качестве примера она привела практику в новых регионах России, где применяются специальные комиксы. Они распространяются в учебных заведениях и позволяют информировать детей.

