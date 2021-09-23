Орнитолог назвал причину «мистической» гибели птиц под Новосибирском

В селе Усть-Тарке Новосибирской области за сутки скончались порядка 400 чёрных птиц. Такая массовая гибель пернатых напугала местных жителей, некоторые даже начали связывать это с началом апокалипсиса. Как рассказал «Сиб.фм» орнитолог Алексей Яновский, причина такого явления, скорей всего, кроется в отравлении птиц ядовитыми веществами.

По словам специалиста, погибшие птицы — это грачи. У них есть свой ритм жизни: днём они летают по раздельности и кормятся на помойках или в зернохранилищах, а ночью собираются в стаи и спят на тополях.

Днём они могли наклевать что-нибудь ядовитое, может, им специально это подсыпали, не знаю. Но ночью они держались стаями в населённом пункте, каркали, шумели — то есть могли мешать. И кто-то решил побороться с ними, — рассказал Яновский.

Также отравиться птицы могли и на помойках. Точную причину смерти грачей должна установить экспертиза. Ранее главный врач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин уже взял необходимые анализы. Результаты исследования должны стать известны в ближайшее время.

Ранее полиция города Славянска-на-Кубани начала доследственную проверку по факту хулиганства в городском парке. Как сообщалось, пьяные дебоширы забрались в клетку со страусами и травмировали птиц. По данным местной полиции, мужчины кидались камнями в птиц, пинали их ногами, попутно обливая газировкой.