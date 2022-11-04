Орловский губернатор решил заплатить семьям мобилизованных Орловский губернатор пообещал выплатить семьям мобилизованных по 50 тысяч рублей

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В Орловской области семьи солдат, призванных в ВС РФ в рамках мобилизации, получат дополнительно по 50 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. Он подчеркнул, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина выплаты самим мобилизованным будут составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Глава региона отметил, что первый этап формирования потребностей орловских военнослужащих пройден.

Пройдя этап первичного формирования потребностей наших ребят. мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тысяч рублей семьям мобилизованных. Также по решению Президента РФ минимальное денежное довольствие военнослужащих будет составлять 195 тысяч рублей в месяц, — написал Клычков.

Несколькими днями ранее он заявил, что если произвести единовременные выплаты семьям всех мобилизованных в Орловской области, то в бюджете не останется средств.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных российских военных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки от государства. Это позволит сохранить на прежнем уровне меры соцподдержки нуждающихся семей.

26 октября в Подмосковье открылись центры помощи семьям мобилизованных военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине. Центры работают в каждом округе региона. Кроме того, специально для родственников мобилизованных была создана карта, на которой отмечены все центры помощи Московской области.