Опубликовано видео со стриптизом на урановом предприятии в Зеленогорске В Сеть попало видео с мужским стриптизом на урановом Электрохимическом заводе в Зеленогорске

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Производственное объединение «Электрохимический завод» в Зеленогорске Красноярского края на днях отметило свое 60-летие. По этому случаю для работников предприятия был устроен корпоратив с приглашенными стриптизерами. Кадры с места празднования опубликовал Telegram-канал Baza.

Производственному объединению «Электрохимический завод» в конце октября исполнилось 60 лет. Дата круглая. Руководство решило растянуть праздник на три дня. 28 октября прошла официальная часть, 30 октября — небольшой семейный праздник. <...> Программу заранее согласовали, чтобы не было лютой жести. <...> Какая-то крыса, не с нашего завода, пробралась. Видео сняла и выложила, — сообщил один из работников предприятия.

По сообщению Baza, специалисты Электрохимического завода обслуживают самую передовую промышленную технологию обогащения урана, основанную на использовании газовых центрифуг, которую не удалось превзойти ни одной стране мира.

Ранее в Национальной ассоциации организаторов мероприятий сообщили, что компании сократили бюджеты на организацию новогодних корпоративов в конце 2022 года в среднем на 20% по сравнению с прошлогодними затратами. Кроме того, почти в два раза сократились гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах. Сейчас они составляют от 600 тысяч до 1 млн рублей за мероприятие.

Ранее стало известно, что 70% компаний отказались от проведения новогодних корпоративов, сочтя их несвоевременными. Бизнес стал принимать такие решения вслед за властями регионов, которые вместо трат на празднества предпочли оказать материальную помощь мобилизованным и их семьям.