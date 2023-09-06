Опубликовано видео из клуба, где мужчина разбил бутылку о голову незнакомки В Барнауле мужчина в суде ответит за удар бутылкой по голове девушки в клубе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Барнауле возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве против мужчины, который ударил незнакомую ему девушку бутылкой по голове в ночном клубе, сообщает краевая прокуратура. В соцсетях была опубликована видеозапись с камер видеонаблюдения внутри заведения с моментом нападения. Девушка сидела за столиком, когда к ней со спины подошел человек и разбил об голову стеклянную бутылку.

В ходе расследования установлено, что в июле текущего года местный житель, используя малозначительный повод, нанес посетительнице клуба удар бутылкой по голове, в дальнейшем пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, — сообщили в прокуратуре.

«КП-Барнаул» пишет, что причиной агрессии стало то, что 27-летняя гостья краевой столицы Алена отказала мужчине в интимной близости. Девушка рассказала, что барнаулец напал на нее, когда они с друзьями пели в караоке.

Мы пели песню Nautilus Pompilius «Крылья», и в момент припева он подошел и ударил меня бутылкой по голове. На видеозаписи видно, что он целенаправленно шел к нашему столику. Я сначала и не поняла, что произошло, думала, что на меня что-то упало. Друзья закричали и побежали за ним, — рассказала Алена.

В марте сообщалось о задержании в Казани девятикласснике, который вызывал на дом девушек, чтобы они оказывали ему секс-услуги. Когда девушки узнавали о возрасте подростка, они отказывались с ним спать. Тот приходил в ярость, насиловал и избивал их.