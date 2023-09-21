Окровавленный полуголый мужчина отбивался от пяти полицейских в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Окровавленный мужчина бегал по улице в трусах, пытался поранить себя ножом и несколько минут отбивался от сотрудников полиции, пытавшихся его задержать, предположительно, в подмосковном городе Электросталь. Нарушителя общественного спокойствия сняли на видео, которое появилось в Сети.

На кадрах видно, как мужчина в крови перепрыгивает с ноги на ногу мимо машины полиции к подъезду жилого дома и устраивается на газоне. По улице разносится громкий плач ребенка, слышно, как он кричит. Оказавшись в окружении пятерых полицейских, гражданин оказывает стражам порядка сопротивление.

На видео показано, как врачи скорой уже дежурят на месте. Они наблюдают за происходящим, держась от потенциального пациента на безопасном расстоянии. Впоследствии мужчина сдался силовикам.

Предположительно, герой ролика пытался нанести самому себе увечья. Подробности о произошедшем и причины поведения мужчины неизвестны.