Около 60 медработников заразились коронавирусом в Екатеринбурге

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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о происшествии на Урале. Врачи выявили около 60 заражений коронавирусом у медицинских работников госпиталя ветеранов войны.

О ситуации, которая возникла в госпитале ветеранов войн: здесь был занос COVID-19 из больницы N1. Это привело к заболеванию ряда медицинских работников. Они заболевали с определенной протяженностью во времени. В общей сложности, почти 60 человек там заболели, — цитирует Крекова «Интерфакс».

На данный момент более половины медиков уже выздоровели. Руководитель госпиталя находится на своём рабочем месте. Остальные переносят заболевание в лёгкой форме.

Мы надеемся, что в ближайшее время они смогут приступить к работе, — добавил заместитель губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что на Урал в апреле 2020 года прибыли три самолёта с гуманитарной помощью из Китая.