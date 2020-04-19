На Урал прибыл третий самолёт с гуманитарным грузом из Китая

В Екатеринбург прибыл чартерный рейс с 18-ю тоннами гуманитарной помощи из Китая.
Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области по профилактике коронавируса. По его данным, на борту самолёта привезли 2,1 млн одноразовых масок, 14 тыс. очков, свыше 20 тыс. лицевых щитков, тысячу перчаток и 10 тыс. защитных комбинезонов.
Это третий из четырех рейсов, которые доставят на Урал медицинский инвентарь для борьбы с коронавирусом и предотвращения распространения инфекции, — говорится в сообщении.
Общий вес груза составит более 100 тонн — свыше 10,6 млн единиц изделий для индивидуальной защиты на сумму около $5 млн.
Как отметили в штабе, присланную Китаем гуманитарную помощь доставят «по медицинским учреждениям Среднего и Южного Урала»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 3 тыс. комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов, будет закуплено в Сербии в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты предназначены для работы пожарных подразделений.
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