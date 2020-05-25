Около 15 тысяч водителей передвигались без пропусков в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в последнем звонке для школьников региона. К трансляции могли подключиться 1,5 миллиона человек.

Как сообщил телеканал «360», такой формат мероприятия применён впервые. Это связано с пандемией коронавируса. Но несмотря на это, почти 115 тысяч выпускников получили свои поздравления. На связь с выпускниками вышел...