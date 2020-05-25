Около 15 тысяч водителей передвигались без пропусков в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b5a40d92-9ea3-11ea-9303-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области сообщила о проверке 1,8 миллиона транспортных средств. Ведомство отметило, что около 15 тысяч водителей автомобилей передвигались без пропусков.
С начала введения пропускного режима на территории Московской области сотрудниками ГИБДД было проверено 1,8 миллиона транспортных средств, из них порядка 15 тысяч были без пропусков, — цитирует сообщение РИА Новости.
Наибольшее число нарушителей зафиксировано в Мытищах, Балашихе, Орехово-Зуево, Можайске и Одинцовском городском округе.
NEWS.ru сообщал ранее, что жители Подмосковья оформили более 28 млн цифровых пропусков.