Регионы

Около 15 тысяч водителей передвигались без пропусков в Подмосковье

19:16, 25 мая 2020 1 235
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области сообщила о проверке 1,8 миллиона транспортных средств. Ведомство отметило, что около 15 тысяч водителей автомобилей передвигались без пропусков.

С начала введения пропускного режима на территории Московской области сотрудниками ГИБДД было проверено 1,8 миллиона транспортных средств, из них порядка 15 тысяч были без пропусков, — цитирует сообщение РИА Новости.

Наибольшее число нарушителей зафиксировано в Мытищах, Балашихе, Орехово-Зуево, Можайске и Одинцовском городском округе.

NEWS.ru сообщал ранее, что жители Подмосковья оформили более 28 млн цифровых пропусков.

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