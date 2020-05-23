Жители Подмосковья оформили более 28 млн цифровых пропусков

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Более 28 млн цифровых пропусков оформили жители Московской области за период действия системы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Ещё свыше 3,4 млн разрешений на передвижение зарегистрировали для своих сотрудников предприниматели и руководители предприятий.

Самым популярным способом получения цифрового кода стало мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Им воспользовались две трети жителей региона оформлявших пропуска.

Цифровые разрешения ввели в Подмосковье 15 апреля. С 23 мая, как писал NEWS.ru, они были отменены.