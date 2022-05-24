Ограничение полетов на юге и в центре России продлили до 31 мая

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Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра страны с 25 до 31 мая. Как отмечается на сайте ведомства, временно ограничено авиасообщение с аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 31 мая 03:45 по московскому времени, — отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Авиакомпании должны осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, для этого можно использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Все остальные воздушные гавани страны продолжают работать в штатном режиме.

Ранее правительство России во второй раз направило субсидии 11 аэропортам России, закрытым с 24 февраля. Распоряжение о выделении более 1,5 млрд рублей, опубликованное на сайте кабмина, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал. Новый транш поступит из резервного фонда правительства.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлевались, а список терминалов расширялся. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление поездки.