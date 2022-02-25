150 тыс. туристов «застряли» в регионах России из-за закрытия аэропортов

Порядка 150 тысяч туристов, из них 25 тысяч организованных, не могут вылететь из российских регионов, в которых приостановлена работа аэропортов, сообщает пресс-служба Ростуризма. 24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов.

По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае, — говорится в сообщении.

Людям, которые не могут вылететь из регионов, предложили приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Некоторые туроператоры организовали из городов, где не работают аэропорты, выездные автобусные рейсы.

Утром 25 февраля стало известно о задержании или отмене 160 рейсов в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В основном отменяются рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар и в города зарубежных стран, среди которых Лондон, Кишинёв и Токио.