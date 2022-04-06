Ограничения полётов на юг и в центр России продлили до 13 апреля

Ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 13 апреля. Как сказано на сайте Росавиации, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До 13 апреля 2022 года 03:45 мск продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Как стало известно, около 150 тысяч туристов, из них 25 тысяч организованных, не могли вылететь из российских регионов, в которых была приостановлена работа аэропортов.

Представители Ростуризма рекомендуют по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер.