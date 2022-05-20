Власти выделят более 1,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов Правительство выделит более 1,5 млрд рублей на поддержку аэропортов юга и центра России

Фото shutterstock.com

Правительство во второй раз выделило субсидии 11 аэропортам России, закрытым с 24 февраля. Распоряжение о выделении более 1,5 млрд рублей, опубликованное на сайте кабмина,подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идёт о поддержке аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Сообщается, что это решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал. Новый транш поступит из резервного фонда правительства.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлялись, а список терминалов расширялся. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. На данный момент Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты юга и центра страны до 25 мая.