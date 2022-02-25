Жить ей больше негде: как россияне пострадали из-за закрытых аэропортов

Росавиация закрыла 12 аэропортов на юге России в связи «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Сотни рейсов отменены, тысячи людей не могут попасть в пункты назначения. Ростуризм запустил горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов юге России. NEWS собрал истории людей, которые оказались заложниками этой ситуации.

На сайте Росавиации сообщается, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

23 февраля 2022 года Мария сдала свою квартиру в Москве. Она находиться в процессе переезда в Анапу. Уже нашла там жилье. Женщина планировала забрать детей (сейчас они в Сибири) и вылететь с ними на юг. Мать не видела сыновей два месяца. Но аэропорты закрыли, рейсы отменили. Мария оказалась в подвешенном состоянии. С вещами в аэропорту, без возможности улететь. Жить в Москве ей больше негде. Завтра женщина вылетает в Кемерово и пока останется там ждать, когда ситуация измениться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка Алла Бархатнова не смогла выехать на поезде из Донецка. Границы закрыли, а деньги за билеты женщине не вернули. В последние восемь лет она находилась в ДНР. Алла была активным сторонником Русской весны с первых дней и депутатом народного совета первого созыва. Оказывала помощь мирному населению, в том числе женщинам и детям. Когда в 20-х числах февраля стало понятно, что боевые действия не за горами, взяла билет в Москву. Не успела.

Я немного приболела и у меня был очень сильный отит. Одно ухо плохо слышит, но поверьте вибрация идёт сумасшедшая, что я всё слышу и чувствую. Страх, да он есть, — сообщила собеседница NEWS.ru.

Алла Бархатнова переживает за своих двух сестёр, одна из которых живет в Дружковке, другая — в Краматорске. В России у неё также родственники. Женщина не теряет надежду покинуть ДНР в ближайшее время.

Жительница города Краснодара Нина — тяжёлая онкологическая больная. Женщина несколько лет борется с раком груди. И раз в несколько месяцев летает в Москву не лечение. 24 февраля аэропорт закрыли и рейс Нины отменили. Врачи не дождались пациентку.

Перед этим я сдала анализы больше, чем на 6 тысяч, из них порядка 5 тысяч пропадёт. Это анализы, срок годности которых не более 5 дней, — сообщила она NEWS.ru.

Нина попыталась уехать на поезде, но на ближайшие дни все билеты раскуплены. Женщина поменяла билет на 2 марта. Надеется, что к тому времени воздушное сообщение восстановиться.

Жительница города Краснодара Елена сообщила в беседе с NEWS.ru, что таксисты начали предлагать желающим поездки до Москвы. Цены —космические, доходит до 100 тысяч рублей. За эти деньги бомбилы обещают довести до столицы за пару дней. Многие соглашаются.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя опубликовала в инстаграме видео с детьми-спортсменами из Перми, застрявшими на весь день в аэропорту Саратова. По словам чиновницы, 11 детей в возрасте от 4 до 15 лет летели из Перми из в Ростов-на-Дону на соревнования по спортивной аэробике. Однако сегодня утром стало известно, что авиаперелеты в Ростовскую область запрещены. По словам тренера команды, её подопечных не обеспечили водой и едой, как положено по закону. Только после вмешательства чиновницы, юных спортсменов увезли на вокзал и отправили домой.

Ростуризм опубликовал на официальном сайте обращение к гражданам. Представители ведомства рекомендуют по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер. Ростуризм совместно с Народным фронтом и Фондом Росконгресс запускают колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ