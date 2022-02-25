Жить ей больше негде: как россияне пострадали из-за закрытых аэропортов

Росавиация закрыла 12 аэропортов на юге России в связи «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Сотни рейсов отменены, тысячи людей не могут попасть в пункты назначения. Ростуризм запустил горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов юге России. NEWS собрал истории людей, которые оказались заложниками этой ситуации.
На сайте Росавиации сообщается, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.
23 февраля 2022 года Мария сдала свою квартиру в Москве. Она находиться в процессе переезда в Анапу. Уже нашла там жилье. Женщина планировала забрать детей (сейчас они в Сибири) и вылететь с ними на юг. Мать не видела сыновей два месяца. Но аэропорты закрыли, рейсы отменили. Мария оказалась в подвешенном состоянии. С вещами в аэропорту, без возможности улететь. Жить в Москве ей больше негде. Завтра женщина вылетает в Кемерово и пока останется там ждать, когда ситуация измениться.
Россиянка Алла Бархатнова не смогла выехать на поезде из Донецка. Границы закрыли, а деньги за билеты женщине не вернули. В последние восемь лет она находилась в ДНР. Алла была активным сторонником Русской весны с первых дней и депутатом народного совета первого созыва. Оказывала помощь мирному населению, в том числе женщинам и детям. Когда в 20-х числах февраля стало понятно, что боевые действия не за горами, взяла билет в Москву. Не успела.
Я немного приболела и у меня был очень сильный отит. Одно ухо плохо слышит, но поверьте вибрация идёт сумасшедшая, что я всё слышу и чувствую. Страх, да он есть, — сообщила собеседница NEWS.ru.
Алла Бархатнова переживает за своих двух сестёр, одна из которых живет в Дружковке, другая — в Краматорске. В России у неё также родственники. Женщина не теряет надежду покинуть ДНР в ближайшее время.
Жительница города Краснодара Нина — тяжёлая онкологическая больная. Женщина несколько лет борется с раком груди. И раз в несколько месяцев летает в Москву не лечение. 24 февраля аэропорт закрыли и рейс Нины отменили. Врачи не дождались пациентку.
Перед этим я сдала анализы больше, чем на 6 тысяч, из них порядка 5 тысяч пропадёт. Это анализы, срок годности которых не более 5 дней, — сообщила она NEWS.ru.
Нина попыталась уехать на поезде, но на ближайшие дни все билеты раскуплены. Женщина поменяла билет на 2 марта. Надеется, что к тому времени воздушное сообщение восстановиться.
Жительница города Краснодара Елена сообщила в беседе с NEWS.ru, что таксисты начали предлагать желающим поездки до Москвы. Цены —космические, доходит до 100 тысяч рублей. За эти деньги бомбилы обещают довести до столицы за пару дней. Многие соглашаются.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя опубликовала в инстаграме видео с детьми-спортсменами из Перми, застрявшими на весь день в аэропорту Саратова. По словам чиновницы, 11 детей в возрасте от 4 до 15 лет летели из Перми из в Ростов-на-Дону на соревнования по спортивной аэробике. Однако сегодня утром стало известно, что авиаперелеты в Ростовскую область запрещены. По словам тренера команды, её подопечных не обеспечили водой и едой, как положено по закону. Только после вмешательства чиновницы, юных спортсменов увезли на вокзал и отправили домой.
Ростуризм опубликовал на официальном сайте обращение к гражданам. Представители ведомства рекомендуют по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер. Ростуризм совместно с Народным фронтом и Фондом Росконгресс запускают колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ