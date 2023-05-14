В Петербурге сломавший руку бабушке грабитель попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители ищут мужчину, который ограбил пожилую женщину и сломал ей руку в одном из дворов, передает 78.ru. 80-летняя бабушка шла по внутриквартальной дороге со спутником примерно того же возраста, когда за ними увязался злоумышленник в джинсах и черной куртке. Инцидент попал на видео.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к пенсионерам и обращается к ним. Следом со спины он выхватывает у женщины сумку и валит петербурженку на асфальт. Мужчина же спокойным шагом уходит с места преступления. Пенсионерка сильно ударилась при падении, а на следующий день медики диагностировали у нее перелом руки.

В марте в центре Москвы мужчина, стоящий с иконой в руках и просящий милостыню, ударил ногой женщину, которая рядом торговала цветами. Предполагается, что ему не понравилось присутствие конкурентки. Удар пришелся по цветам, которые женщина держала в руках. Пенсионерка закричала и начала звать на помощь. Подоспевшие прохожие помогли женщине успокоиться и предложили вызвать полицию и врачей, однако та отказалась.