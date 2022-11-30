Стало известно о подготовке провокации ВСУ в Одессе Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ готовят подрыв хранилищ химической продукции в Одессе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинское командование рассматривает возможность диверсий на Одесском припортовом заводе для отвлечения внимания от провалов и катастрофических потерь в Донбассе, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, речь идет о подрыве хранилищ химической продукции при нанесении Россией ракетных ударов по объектам в районе Одессы, что даст возможность обвинить Россию в провоцировании катастрофы.

Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции, с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы, — сказано в сообщении.

В августе Минобороны России предупредило, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, «приуроченную» к визиту на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, и планирует обвинить Москву в создании техногенной катастрофы. Тогда сообщалось, что артиллерия ВСУ нанесет удары по станции, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны будут зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий. В министерстве добавили, что Киев преследует несколько целей: создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.