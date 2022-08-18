МО России спрогнозировало последствия аварии на ЗАЭС МО России: в случае аварии на Запорожской АЭС пострадают Польша, Германия и Словакия

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В случае провокации на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. В ведомстве добавили, что обстреливая станцию, ВСУ преследуют ряд целей — создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.

Конечная цель запланированной на ближайшие дни украинской провокации на Запорожской АЭС — создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на станцию и обвинение российских военных в ядерном терроризме. При продолжении негативного развития ситуации с украинскими обстрелами может быть рассмотрен вопрос о выводе в холодный резерв 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС, — рассказал Кириллов.

В Министерстве напомнили, что принципиальной причиной аварий в Чернобыле и на АЭС «Фукусима» стал выход из строя систем обеспечения, нарушение энергоснабжения, обесточивание систем охлаждения, что привело к перегреву ядерного топлива и разрушение реактора. По мнению представителей ведомства, подобная ситуация может возникнуть и в Запорожье.

По мнению наших специалистов, из-за действий украинских военных аналогичная ситуация может возникнуть на Запорожской АЭС, — сообщили в министерстве.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Он уточнил, что планы противника «приурочены» к посещению Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.