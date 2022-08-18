Минобороны предупредило о готовящейся провокации на Запорожской АЭС

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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В Telegram-канале Минобороны России сообщается, что провокация «приурочена» к посещению Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские вооруженные силы, — сказано в заявлении.

Для подготовки провокации командование ВСУ развёртывает в районе Запорожья посты радиационного наблюдения и тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности. Кроме того, подразделения 704-го полка радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны быть готовы зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий.

Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, — подчеркнул Конашенков.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты хотят добиться прекращения боевых действий вблизи ядерных объектов на Украине и вернуть Киеву контроль над ними. Политик считает, что к обстрелам Запорожской АЭС причастны российские военные и станцию необходимо защитить как можно скорее.

