Офицер ЛНР рассказал о драках польских наемников с бойцами ВСУ Офицер ЛНР Марочко: бойцы ВСУ затевают драки с польскими наемниками из-за их привилегий

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, помимо денежного довольствия поляки получают донаты, а также большое количество экипировки и спецсредств от западных спонсоров, тогда как украинцы закупают все на собственные средства. Влияет на ситуацию и отношение поляков к украинцам, отметил он.

Поляки в общении проявляют высокомерие и относятся к украинцам как к людям второго сорта. Эти факты, а также ряд других преференций иностранцам вызывают недовольство украинцев, что нередко заканчивается драками или перестрелками с поляками, — заявил Марочко.

Ранее он сообщал, что польские наемники, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, несут колоссальные потери. По его данным, польские чиновники заявляли, что в страну прибывают тела солдат и их где-то нужно похоронить. Марочко добавил, что у чиновников Польши сейчас возникла проблема из-за этого.

До этого представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации польских наемников под Харьковом. По его словам, в результате атаки было ликвидировано до 200 человек.