Одинцовские врачи успешно приняли роды у женщины с гигантской миомой матки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В роддоме Одинцовской областной больницы успешно прошли роды у женщины с гигантской миомой матки весом 2 кг, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья. Как рассказала заведующая роддомом Нарт Фарук Кунешко, в ходе родов врачам удалось не только удалить опухоль, но и сохранить женщине репродуктивную функцию.

Мы провели экстренную операцию кесарева сечения, в ходе которой женщину родоразрешили, а затем удалили гигантскую миому матки размером 17×20×25 см и весом 2 кг. При этом репродуктивную функцию удалось сохранить, — рассказал врач.

По словам Кунешко, беременность наступила, когда миоматический узел на матке женщины был размером 5–7 см, но она все равно пошла на риск, связанный с вынашиванием ребенка в период лечения, так как была беременна впервые.

Ребенок родился здоровым, его вес — почти 3,5 кг, а рост — 52 см. На данный момент мама и малыш уже выписаны из роддома.

Правоохранительные органы ранее сообщили о госпитализации матери и младенца после домашних родов в Санкт-Петербурге. До этого она решила родить ребенка без присмотра врачей. Сообщалось, что ребенок был в тяжелом состоянии, а у роженицы произошла сильная кровопотеря. Ребенка поместили в отделение патологии новорожденных.