Один из ранее закрытых российских аэропортов возобновил работу

Один из ранее закрытых российских аэропортов возобновил работу Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Аэропорт Ульяновска возобновил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения в воздушной гавани вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на работу. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты.

До этого генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что Домодедово после смены собственника ожидает масштабная реструктуризация. Он добавил, что в покупаемом аэропорте три года не проводился аудит. Кроме того, правительство потребовало разработать программу оздоровления и модель развития аэропорта.

6 февраля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). Такая мера была связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Она затронула все операции по прилету и вылету воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.