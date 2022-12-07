Один человек пострадал при перестрелке в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал во время перестрелки у киоска с фейерверками в Екатеринбурге, сообщил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Участниками потасовки стали около десяти человек. Один из них выстрелил в 19-летнего юношу из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно, из травматического оружия. Это гражданин 2003 года рождения по имени Никита. Сыщики уголовного розыска задержали двух человек. Полиция изъяла несколько гильз, а также нашла два автомобиля, в салонах которых обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства, — заявил Горелых.

В пресс-службе МВД уточнили, что накануне в микрорайоне ВИЗ незаконно установили киоск для продажи пиротехнических изделий: петард, фейерверков и салютов. Позже между бизнесменами произошел спор, перетекший в драку со стрельбой. Возбуждено уголовное дело. Горелых пояснил, что полицейские анализируют видеозаписи, запечатлевшие инцидент.

Оперуполномоченные анализируют видеозаписи, устанавливают личности всех участников инцидента. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 или 115 ч. 2 УК РФ. Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм, — отметил Горелых.

Ранее певец Григорий Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.