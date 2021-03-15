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Регионы

Оценена вероятность отставки трёх российских губернаторов

08:15, 16 марта 2021 25
Шолбан Кара-Оол Шолбан Кара-Оол Фото: Шолбан Кара-Оол/vk.com

В «красную зону» с высокой вероятностью отставки рейтинга политической устойчивости российских губернаторов попали три руководителя регионов: губернаторы Тувы Шолбан Кара-Оол, Ульяновской области Сергей Морозов и Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на девятый рейтинг холдинга «Минченко консалтинг», выборы губернаторов осенью 2021 года пройдут минимум в восьми регионах. В трёх регионах состоятся непрямые выборы — в Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии глав исполнительной власти изберут местные парламенты.

По данным рейтинга, в «зелёной зоне» по устойчивости находятся только два руководителя регионов — губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Эксперты считают, что это обусловлено их федеральным статусом и тем, что они пользуются поддержкой ближнего окружения президента России Владимира Путина.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос журналистки Тины Канделаки «Кто, если не [президент Владимир] Путин?».

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