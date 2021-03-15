Оценена вероятность отставки трёх российских губернаторов

В «красную зону» с высокой вероятностью отставки рейтинга политической устойчивости российских губернаторов попали три руководителя регионов: губернаторы Тувы Шолбан Кара-Оол, Ульяновской области Сергей Морозов и Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Как
По данным рейтинга, в «зелёной зоне» по устойчивости находятся только два руководителя регионов — губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Эксперты считают, что это обусловлено их федеральным статусом и тем, что они пользуются поддержкой ближнего окружения президента России Владимира Путина.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос журналистки Тины Канделаки «Кто, если не [президент Владимир] Путин?».