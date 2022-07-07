Обстрел со стороны Украины повредил линию электропередачи в брянском селе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела села Некислицы в Брянской области со стороны Украины. Погибших и пострадавших среди жителей населенного пункта нет, сообщил в своем Telegram-канале глава области Александр Богомаз.

В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи. После завершения работы оперативных служб бригада электриков приступила к ее восстановлению, — написал губернатор.

Он добавил, что другие объекты жизнедеятельности и жилые дома при обстреле повреждений не получили.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне под артиллерийский обстрел попало село Зерново в Сумском районе. По словам губернатора, было зафиксировано около 18 выстрелов. Никто при этом не пострадал.

В конце июня удар был нанесен по поселку Суземка. По словам Богомаза, для обстрела использовались снаряды, которые украинским войскам поставляют страны Запада.