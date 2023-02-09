Обрушившийся при взрыве дом в Новосибирске решили не восстанавливать Губернатор Новосибирской области Травников: восстанавливать дом после обрушения нецелесообразно

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Пятиэтажный дом в Новосибирске, частично обрушившийся в результате взрыва газа, восстанавливать нецелесообразно, заявил в Telegram-канале глава региона Андрей Травников. По его словам, жильцы, лишившиеся квартир из-за ЧП, будут переселены.

Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса — это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято: жители дома на Линейной, 39, в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, — написал губернатор.

Он добавил, что средства для решения данной задачи будут выделены из резервного фонда правительства региона.

Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Предполагается, что под завалами могут оставаться семь человек, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

По последним данным, жертвами происшествия стали три человека, Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель двух человек. Количество пострадавших составляет 11 человек, они госпитализированы. Судьба еще 11 жителей дома пока неизвестна, они не выходят на связь.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.