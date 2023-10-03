Обломки сбитого дрона упали на крышу дома в Севастополе

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Части сбитого беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, обошлось без пострадавших.

В Севастополе отработала система ПВО. Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла, — написал Развожаев.

Глава Севастополя добавил, что по прибытии на место специалисты примут решение о перемещении взрывоопасных предметов. Развожаев подчеркнул, что все силы и службы по-прежнему остаются в боевой готовности. Он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

Перед этим Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги, которая была объявлена в городе около 20:30. Минобороны РФ сообщало, что примерно в это же время дежурные силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. По данным оборонного ведомства, над северо-западной частью акватории Черного моря в районе побережья была перехвачена и уничтожена украинская противокорабельная ракета «Нептун».