24 марта 2026 в 16:29

Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге

В Санкт-Петербурге выявлен новый случай заболевания оспой обезьян, сообщил источник 78.ru. Диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями.

Заболевший госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число контактов людей с оспой обезьян в мире достигло максимума. Она отметила, что ведомство мониторит риски распространения патогена в России. Попова добавила, что специалисты также наблюдают за ситуацией с вирусом Нипах, лихорадкой чикунгунья и птичьим гриппом.

В феврале стало известно, что один из пациентов, которому диагностировали оспу обезьян, выписался из Домодедовской больницы. Там уточнили, что еще два человека с таким же диагнозом остаются в инфекционном отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

