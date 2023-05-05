Новости регионов: в Татарстане появился музей, посвященный спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Музей, посвященный специальной военной операции, появился в Татарстане. Ранее депутат Государственного совета Татарстана Эдуард Шарафиев выступил с инициативой создания музея СВО. Глава региона Рустам Минниханов эту идею одобрил. Между тем в Нижегородской области появился новый маршрут по Волге и Оке. Из областной столицы круизный лайнер отправится до Москвы через города Золотого кольца России.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Россельхознадзор выпустил предупреждение об угрозе эпидемии сибирской язвы в Ставропольском крае. Как сообщает newstracker.ru из-за подтопления дамбы в Карачаево-Черкесии возбудитель сибирской язвы может попасть в бассейн реки Кубань.

Республика Удмуртия

В Ижевском зоопарке обезьяны-игрунки обзавелись потомством, пишет udm-info.ru. Опеку над малышами на себя взял самец-папа. Он катает их у себя на спине, а матери передает только на период кормления.

Фото: Jürgen & Christine Sohns/imageBROKER.com/Global Look Press

Ростовская область

В Ростове-на-Дону жители жалуются на обилие грязи и мусора вблизи родника Мец-Чорвах в Чалтыре. Горожане отмечают, что этот родник — историческое место Чалтыря Ростовской области — в настоящее время пребывает в плачевном состоянии, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Музей, посвященный специальной военной операции, появился в Татарстане, пишет inkazan.ru. Ранее депутат Государственного совета Татарстана Эдуард Шарафиев выступил с инициативой создания музея СВО. Глава региона Рустам Минниханов эту идею одобрил.

Волгоградская область

В Волгоградском планетарии сообщили, что в ночь с 5 на 6 мая в небе появятся белые следы, пишет издание novostivolgograda.ru. Такие следы обычно оставляют очень быстрые метеоры из потока Эта-Аквариды. Эксперты отмечают, что грядущей ночью ожидается пик этого явления.

Нижегородская область

В Нижегородской области появился новый маршрут по Волге и Оке. Как информирует newsnn.ru, из областной столицы круизный лайнер отправится до Москвы через города Золотого кольца России. Нижегородцы смогут посетить Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Кинешму, Углич, Константиново, Рязань, Касимов, Муром, Павлово. Открытие круизного сезона состоялось 4 мая.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле уже третий день подряд отмечается повышенное содержание диоксида азота в воздухе, пишет tagilcity.ru. Данное вещество относится ко второму классу опасности. В первую очередь страдает дыхательная система человека. В качестве источника выбросов этого вещества в Нижнем Тагиле местные жители называют предприятия ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, УВЗ, «Планта», «Уралхимпласт».

Оренбургская область

Модернизация системы здравоохранения Оренбургской области обойдется в 1,6 млрд рублей, пишет 56orb.ru. Предполагается, что в течение текущего года в регионе заработают 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 14 амбулаторий и одна поликлиника. Также основательный ремонт предстоит сделать еще в 119 объектах здравоохранения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тюменская область

Неравнодушные люди помогли погорельцам из интерната Успенки разместиться в санатории после пожара, пишет nashgorod.ru. Накануне вечером в деревне Успенка Тюменской области из-за сильного возгорания были эвакуированы маломобильные дети из психоневрологического интерната, а также проживающие в доме престарелых. По данным издания, эвакуировано 370 детей.

Омская область

В Омске в копченой рыбе обнаружена бактерия, вызывающая пневмонию, пишет gorod55.ru. Так, к работникам «Омского референтного центра Россельхознадзора» на исследование попал лещ холодного копчения. По результатам проверки специалисты выяснили, что в рыбе находятся личинки паразитов, а также бактерии золотистого стафилококка.

Карелия

Из-за дефицита земель в Карелии будет продлена программа «Гектар в Арктике», пишет karelinform.ru. Инициатива предусматривает выделение дополнительных территорий за счет земель, которые не относятся к лесному фонду, совокупной площадью 2000 га.

Приморский край



Студентов ДВФУ массово эвакуировали. Как информирует vostokmedia.com, многие из них остались на улице ожидать возобновления занятий. Источник отмечает, что эвакуация проходила в рамках учебной тревоги.

Башкирия



В Уфе львенка, которого хозяева намеревались продать через сайт объявлений, передали в местный зоолунапарк. Как сообщает mkset.ru, инициатива по изъятию хищника исходила от местного Роспотребнадзора. Продавец конфликтовать не стал. Зверя уже осмотрели ветврачи. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе юной львицы, а также поиска места для ее постоянного содержания.

Хабаровский край

Число отравившихся фастфудом в Хабаровске возросло до 11. Как информирует transsibinfo.com, причиной отравления стало употребление в пищу продуктов питания, изготовленных ООО «Сиеста-фуд». В ходе проверки точки общепита сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения при обработке продуктов, технологии приготовления, а также условий хранения и личной гигиены персонала.