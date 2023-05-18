Новости регионов: в Приморье выявили корм с ДНК африканской чумы свиней

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Приморье в образцах корма для животных обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Соответствующую информацию опубликовало приморское управление Россельхознадзора. Установлено, что корм был изготовлен на свинокомплексе в селе Михайловка. Тем временем в Карелии был зафиксирован первый случай укуса клеща, который является переносчиком боррелиоза, а в Удмуртии зарегистрировали 11 случаев подозрения на клещевой энцефалит.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

По прогнозу зоологов, в 2023 году на Ставрополье ожидается жаркое лето. Как пишет newstracker.ru, такой прогноз эксперты сделали, основываясь на поведении краснокнижной гудаурской снеговой полевки. Согласно народному поверью, чем раньше животное проснется после зимней спячки, тем теплее окажется лето. Специалисты отмечают, что полевок начали замечать уже в феврале.

Республика Удмуртия

Число пострадавших от укусов клещей в Удмуртии резко выросло. Как информирует udm-info.ru, число укушенных уже приблизилось к четырем тысячам, из них 800 детей. Более того, в регионе зарегистрированы 11 случаев подозрения на клещевой энцефалит.

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Ростовская область

Власти Ростова-на-Дону намерены высадить один миллион цветов к середине июня, пишет rostov gazeta.ru. Также в ближайший месяц на городских улицах появятся тагетес, петунья, газания, колеус, львиный зев, цинния и другие сорта цветов. Растения появятся на 300 объектах городского благоустройства.

Республика Татарстан

В Татарстане планируют каждый год выделять по 20 млрд рублей на содержание водных судоходных путей. Такой план указан на 2023–2025 годы, сообщает inkazan.ru. Власти рассчитывают провести путевые работы по устройству и содержанию подходов к причалам общего пользования в рамках дноочистительных работ.

Волгоградская область

Около 50% овощных полей в Волгоградской области засеяли луком. Как пишет издание novostivolgograda.ru, под эти цели было выделено около 6,6 тысячи га. В настоящее время по посевным площадям и валовому сбору лука регион занимает лидирующее место в стране, каждая третья луковица, выращенная в стране, является волгоградской.

Фото: Shutterstock

Нижегородская область

Съемки нового развлекательного телевизионного шоу прошли в Нижнем Новгороде. Как пишет newsnn.ru, съемочный процесс был организован 16 мая на Нижневолжской набережной. От региона в шоу приняли участие четыре команды: Ворсминского завода ножей, аквапарка «Океанис», музея Занимательных наук и НГЛУ им. Добролюбова.

Свердловская область

В Свердловской области за сутки ликвидировали 11 лесных пожаров, пишет tagilcity.ru. Как отмечается, общая площадь возгораний составляла свыше 5,7 тысячи га. К тушению были привлечены семь спецбортов авиации, которые сбросили на горящий лес 635 т воды. На 17 мая в регионе продолжали действовать еще 25 природных пожаров.

Оренбургская область

В Оренбуржье сотрудники МЧС оказали помощь женщине с приступом инсульта. Как пишет 56orb.ru, пожилая женщина перестала отвечать на телефонные звонки. К спасателям обратились ее родственники. Сотрудники МЧС срезали оконные металлические решетки, чтобы попасть в дом, и вызвали медиков скорой помощи, которые доставили женщину в больницу.

Тюменская область

В Тюменской области за прошедшие сутки потушили 13 ландшафтных пожаров, пишет nashgorod.ru. В настоящее время в области остаются еще девять очагов природных возгораний площадью 1,88 тысячи га.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Омская область

Директор омской транспортной компании подозревается в неуплате налогов на 213 млн рублей, пишет gorod55.ru. По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2021 года подозреваемый не уплатил НДС в размере 213,5 млн рублей. По месту жительства директора, а также в офисе его компании прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Карелия

В Карелии зарегистрирован первый случай укуса клеща, зараженного боррелиозом, пишет karelinform.ru. Всего за минувшую неделю по факту укусов клещей в регионе за медицинской помощью обратились 38 человек, в их числе 10 детей.

Приморский край

ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружена в образцах корма для животных. Соответствующую информацию опубликовало приморское управление Россельхознадзора. Как пишет vostokmedia.com, корм изготавливают на свинокомплексе в селе Михайловка.

Башкирия

Башкирия вошла в топ-5 российских регионов по детскому и санаторному туризму, пишет mkset.ru. В прошлом году в регионе смогли отдохнуть более 3,9 млн детей со всей страны. Лидерами рейтинга являются Краснодарский край, Крым, Ленинградская и Московская области.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Отдых детей в летнем лагере

Хабаровский край

В Хабаровске хирурги провели уникальную операцию 25-летней пациентке — эмболизацию маточных артерий. Как сообщает transsibinfo.com, у молодой женщины ранее была выявлена артериовенозная мальформация крупных размеров. Всего начиная с 1926 года было описано около 150 аналогичных случаев. Операция прошла успешно, врачи смогли сохранить женщине все репродуктивные органы и их функции.