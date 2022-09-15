Новости регионов: в поселки Карелии стали чаще заходить волки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Омска присуждена компенсация за несвоевременное обнаружение больницей онкологического заболевания. Выяснилось, в ноябре 2020 года женщина пришла в больницу с жалобами на боль в груди. Врачи провели обследование и назначили омичке лечение. Однако в феврале прошлого года она вновь почувствовала ухудшение и обратилась в больницу, где ее уже направили в онкологический диспансер.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополье суд обязал кирпичный завод ликвидировать стихийную свалку у реки Калаус, пишет newstracker.ru. Как отмечается, водоохранную зону реки Калаус загрязнили отходы кирпича и керамического камня. Поскольку свалка не санкционирована, она является источником загрязнения окружающей среды.

Удмуртия

В Удмуртии происходит сокращение посевных площадей, пишет udm-info.ru. Сравнивая итоги сельхозпереписи прошлого года со сведениями Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, посевные площади в республике сократилась почти на 20%, а по сравнению с итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, она уменьшилась на 9%.

Фото: shutterstock

Ростовская область

Жители Донского региона тратят в месяц около 31 тысячи рублей, пишет rostovgazeta.ru. По итогам первого полугодия 2022 года в Ростовской области на 0,4% сократился потребительский спрос. За указанный период жители региона стали меньше покупать продовольственных и непродовольственных товаров, включая платные услуги и общепит.

Республика Татарстан

Татарстанские сельчане пили не соответствующую санитарным требованиям воду, информирует inkazan.ru. Установлено, что питьевая вода в селах Черемшан и Казанка Черемшанского сельского поселения не соответствует санитарным требованиям. Районная прокуратура в ходе проверки потребовала устранить нарушения.

Волгоградская область

Овощи и фрукты подешевели в Волгоградской области, пишет novostivolgograda.ru. Так, цены на овощи снизились на 18,7%, фрукты и цитрусовые — на 15,1%, крупу и бобовые — на 4,8%, яйца куриные — на 4,2%.

Нижегородская область

Медучреждение Арзамаса полгода не обеспечивало ребенка с хроническим заболеванием необходимым лекарством. Как пишет newsnn.ru, препарат выдали только после того, как в решение вопроса вмешалась прокуратура. По словам родителей ребенка, последние шесть месяцев они приобретали льготные лекарства за свои средства.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В екатеринбургских детсадах и школах начали объявлять карантин из-за коронавируса, сообщает tagilcity.ru. Некоторые школьники вновь вернулись к дистанционному обучению. Родители отмечают, что школы объявляют карантины после положительных тестов на коронавирус у двух-трех человек.

Оренбургская область

В Оренбурге прошло награждение студентов, спасших людей из загоревшегося поезда, пишет 56orb.ru. Летом 2021 года в 13-м вагоне пассажирского поезда возникло возгорание. Внутри находились 19 человек. Студентки не допустили паники и организованно вывели людей из вагонов.

Тюменская область

В Тюмени ограничено движение автобусов из-за реконструкции трассы Тюмень — Омск, пишет nashgorod.ru. Местные жители отмечают, что из-за дорожных работ полностью закрыт основной въезд на уже существующую благоустроенную дорогу до поселка Винзили.

Омская область

Жительнице Омска присуждена компенсация за несвоевременное обнаружение больницей онкологического заболевания. Как сообщил gorod55.ru, выяснилось, в ноябре 2020 года женщина пришла в больницу с жалобами на боль в груди. Врачи провели обследование и назначили омичке лечение. Однако в феврале прошлого года она вновь почувствовала ухудшение и обратилась в больницу, где ее уже направили в онкологический диспансер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Жители Карелии сообщают о участившихся визитах волков в местные поселки. Об этом поступают сообщения в республиканское Министерство природы. Как информирует karelinform.ru. хищники вплотную подходят к жилым домам.

Приморский край

Агрессивные собаки кидаются на жителей Владивостока, сообщает vostokmedia.com. По словам местных жителей, свора обитает на улицах Полярной, Связи и Минёров. Как правило псы собираются возле домов и на детской площадке. Обращения в органы власти результатов не дали.

Башкирия

Жительница Уфы обратилась с жалобой к главе Башкирии Радию Хабирову, что ее трое детей ежедневно ходят по гнилому подъезду. По ее словам, капитальный ремонт в жилом доме № 43 по улице Дружбы планируется лишь в 2027 году, пишет mkset.ru. Видео из подъезда она разместила в соцсетях Хабирова.

Хабаровский край

В школах Хабаровска введут спецменю для детей с аллергией и диабетом. На сегодняшний день на отдельное питание перешли 30 учащихся, однако в скором времени планируется перевести на спецменю еще 200 детей, пишет transsibinfo.com. Отмечается, что в новом меню отсутствуют быстрые углеводы, жирная пища, а также продукты, содержащие сахар и фруктозу.