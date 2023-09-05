Новости регионов: в Ботаническом саду Владивостока вырос необычный гриб

Фото: Erhard Nerger/imageBROKER.com/Global Look Press

Во владивостокском Ботаническом саду обнаружили необычный гриб — мутинус собачий (Mutinus caninus). По словам специалистов, гриб похож на небольшую крабовую палочку. В народе его называют «собачий вонючий рог». Между тем в Карелии женщины с двумя детьми 8 и 11 лет пропали в лесном массиве.

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Ставропольский край

В Ставропольском крае водитель протаранил бетонное ограждение, сообщает newstracker.ru. От удара пострадала 36-летняя пассажирка, жительница Краснодара. Женщина с травмами доставлена в медучреждение. Водитель автомобиля, 46-летний мужчина, не пострадал. В ГИБДД проинформировали, что за последние два года мужчина более 50 раз нарушал ПДД, из которых 48 были связаны с превышением скорости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Жительница Глазова смогла отсудить компенсацию в 100 тысяч рублей за укус собаки. В ходе судебного следствия было установлено, что собака напала на потерпевшую во дворе ее дома. Как оказалось, владелец собаки грубо нарушил правила ее содержания. Животное имело свободный доступ на улицу. В результате питомец несколько раз укусил женщину за руки и ноги. Во время нападения животное было без намордника и поводка, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

После инцидента с участием участника СВО в Батайске Ростовской области возбуждено уголовное дело. Как сообщают СМИ, в местном парке неизвестные лица напали на участника спецоперации. Мужчину избили, а затем в него выстрелили из оружия. В полиции сообщили, что в парке имени Ленина неизвестный произвел двенадцать выстрелов в мужчину. После этого он скрылся с места происшествия, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане в Набережных Челнах задержали мужчину за совершение преступления против половой неприкосновенности 9-летней школьницы. В подъезде одного из домов мужчина предложил двум ученицам начальных классов деньги, а также сладости и пригласил к себе в гости. Одна из девочек согласилась. После совершенного преступления мужчина вывел ребенка и скрылся. О подозреваемом известно, что это 38-летний мужчина из деревни Мензелинского района, ранее судимый, информирует inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области прокуратура проверяет сообщения из СМИ об увольнении классной руководительницы, обучавшей детей, плохо владеющих русским языком. В администрации Волгограда данную информацию опровергли и заявили о готовности обратиться в прокуратуру по факту появления и распространения недостоверной информации, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Несколько детей упали в обморок на праздничных линейках 1 сентября в Нижнем Новгороде. Одной из версий плохого самочувствия юных нижегородцев является жаркая погода, сообщает newsnn.ru. Местные жители выступили за изменение формата проведения подобных мероприятий, поскольку ученикам, особенно из младших классов, это очень утомительно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В Екатеринбурге за ложное сообщение о минировании задержали гимназиста, информирует tagilcity.ru. Мальчик оказался учащимся гимназии № 9. Именно с его мобильного телефона пришло сообщение о том, что он якобы заложил взрывное устройство в торговый объект.

Оренбургская область

В Оренбурге автомобиль едва не сбил пешеходов на тротуаре. На перекрестке произошло ДТП с участием двух машин. От удара одна из машин выехала на тротуар, где шли пешеходы, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Стали известны подробности убийства многодетной матери в Тюмени. В феврале труп женщины был обнаружен в мусорном контейнере. Убийство совершила семейная пара из Тюмени. В настоящее время обвиняемые уже отбывают назначенное судом наказание, сообщает nashgorod.ru.

Омская область

В Омске на вокзале задержали мужчину с крупной партией гашишного масла. Наркотическое вещество подозреваемый перевозил в емкости из-под холодного чая, пишет gorod55.ru. Всего в емкости находилось гашишное масло весом более 130 граммов.

Карелия

В Карелии в лесу пропали женщины с двумя детьми, информирует karelinform.ru. Инцидент произошел вечером 3 августа вблизи п. Хийтола. Две женщины с детьми 8 и 11 лет заблудились в лесном массиве. Сигнал о помощи спасатели получили около 19 часов.

Приморский край

Во владивостокском Ботаническом саду обнаружили необычный гриб. Как отмечает vostokmedia.com, это — мутинус собачий (Mutinus caninus). По словам специалистов, гриб похож на небольшую крабовую палочку. В народе его называют «собачий вонючий рог».

Фото: Erhard Nerger/imageBROKER.com/Global Look Press

Башкирия

В Уфе полицейские задержали школьницу с 54 свертками наркотических средств. Как сообщает mkset.ru, в момент задержания, 17-летняя девушка намеревалась скрыться от полицейских. Все материалы дела уже направлены в Следственный комитет по подведомственности.

Хабаровский край

В августе в Хабаровском крае был побит рекорд рождаемости. Как пишет transsibinfo.com, за этот месяц в регионе родилось почти 1200 детей. Данный показатель стал максимальным за период с января 2022 года.