Новости регионов: тюменец уснул на кладбище и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Тюменской области уснул на кладбище и умер. Его тело с признаками переохлаждения обнаружили в Тобольске на Завальном кладбище. Как рассказали местные жители, мужчина уснул на лавочке возле церкви. Тем временем специалисты Охотнадзора Приморья раскрыли подробности исчезновения рыбака. Они сообщили, что останки человека обнаружили в лежке, устроенной медведем.

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Ставропольский край

В Махачкале во время массовых беспорядков в аэропорту были ранены девять сотрудников полиции, двое из них были госпитализированы. Всего удалось установить личности 150 активных участников беспорядков и задержать 60 протестующих. Они доставлены в отделы полиции, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска сняли на видео работу дорожников, которые занимались укладкой асфальта в снег. Из-за попадания влаги новое покрытие не сможет прослужить долго. Как пишет udm-info.ru, какую смесь использовал подрядчик и какой должна быть толщина нового покрытия, неизвестно.

Ростовская область

В Ростовской области БПЛА начали использовать для снижения аварийности на дорогах, сообщает rostovgazeta.ru. С июля по сентябрь дроны выполнили 14 взлетов и зафиксировали 28 нарушений ПДД.

Республика Татарстан

В Казани, Курске и Белгороде перенесли концерты певца SHAMAN. При этом об отмене выступления в Казани 29 октября зрителей предупредили за сутки, информирует inkazan.ru. На сайте казанской площадки проведения концерта появилась информация, что выступление переносится на три недели из-за корректировок в гастрольном графике певца.

Волгоградская область

В Волгоградской области от нападения животных пострадали тысячи человек, пишут novostivolgograda.ru. С начала года в медицинские учреждения региона обратились 8959 человек. Этот показатель предполагает в среднем 27 обращений за помощью в сутки.

Нижегородская область

Беспорядки в Махачкале отразились на планах нижегородцев из-за отмены рейса ЕО-809 авиакомпании «Икар», сообщает newsnn.ru. Этот авиаперелет должен был состояться в 06:10 утра.

Свердловская область

Вспышка менингита зафиксирована в Нижнем Тагиле: 83 ребенка заразились опасной болезнью, информирует tagilcity.ru. На данный момент карантин объявлен в группах и классах 49 учебных заведений города.

Оренбургская область

В Орске четырехлетний ребенок был вынужден провести долгое время наедине с умершей матерью. Обеспокоенная бабушка не могла войти в квартиру дочери. Спасателям пришлось вскрыть дверь по просьбе пенсионерки, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Житель Тюменской области умер на кладбище от переохлаждения. Его тело обнаружили в Тобольске на Завальном кладбище. Как рассказали местные жители, мужчина уснул на лавочке возле церкви, сообщает nashgorod.ru.

Омская область

На улицы Омска вывели почти 300 единиц техники для ликвидации последствий снегопада. Как информирует gorod55.ru, к работам привлекли более 200 человек. За минувшие сутки для борьбы с гололедом пришлось использовать 702 т пескосоляной смеси.

Карелия

В Петрозаводске школьница выпала из окна квартиры на девятом этаже. Как пишет karelinform.ru, трагедия произошла 29 октября. Известно, что пострадавшей 13 лет. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.

Приморский край

Специалисты Охотнадзора Приморья раскрыли новые подробности инцидента с пропажей рыбака. Как сообщает vostokmedia.com, выяснилось, что останки человека были найдены в лежке, устроенной медведем.

Башкирия

В Соль-Илецке на грани исчезновения оказалось популярное озеро. Как пишет mkset.ru, в местном интернет-сообществе опубликовали фотографию озера Развал, сделанную в 1979 году. Изучив снимок, можно прийти к выводу, что с тех пор оно значительно обмелело и превратилось в небольшую лужу.

Хабаровский край

Маньяка-педофила ищет полиция в Хабаровском крае. Как сообщает transsibinfo.com, неизвестный преступник выслеживает девочек на улице в селе Ильинка и уводит в гаражный кооператив. Последними его жертвами стали две сестры-младшеклассницы восьми и девяти лет. Дети сообщили своим родителям о том, что незнакомец сумел заманить их и совершил развратные действия, после чего скрылся.