Назван отличительный симптом менингита Uериатр Павлова: при менингите пациент не может прижать подбородок к груди

Отличительным симптомом менингита является невозможность прижать подбородок к груди, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова. По ее словам, это происходит из-за поражения затылочных мышц и возникновения ригидности, то есть неподатливости.

Важно обратить внимание на высокую температуру 39–40 градусов, которая не сбивается жаропонижающими. Возникает сильная головная боль и рвота без облегчения. Важный симптом — невозможность прижать подбородок к груди в связи с поражением затылочных мышц и возникновением ригидности. Происходит развитие свето- и звукобоязни. Возникает сыпь. Могут быть судороги. У маленьких детей набухание родничка и сильный плач, вялость. Лечение проводится в стационаре, — сказала Павлова.

Она подчеркнула, что менингит — стремительно развивающееся тяжелое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. По словам врача, при заболевании происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное менингококком.

Ранее врач-педиатр Красногорской больницы Анна Булатова заявила, что заболеть менингитом летом можно после купания в стоячей воде. По ее словам, заражению менингококковой инфекцией особенно подвержены дети.