Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 11:31

Назван отличительный симптом менингита

Uериатр Павлова: при менингите пациент не может прижать подбородок к груди

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отличительным симптомом менингита является невозможность прижать подбородок к груди, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова. По ее словам, это происходит из-за поражения затылочных мышц и возникновения ригидности, то есть неподатливости.

Важно обратить внимание на высокую температуру 39–40 градусов, которая не сбивается жаропонижающими. Возникает сильная головная боль и рвота без облегчения. Важный симптом — невозможность прижать подбородок к груди в связи с поражением затылочных мышц и возникновением ригидности. Происходит развитие свето- и звукобоязни. Возникает сыпь. Могут быть судороги. У маленьких детей набухание родничка и сильный плач, вялость. Лечение проводится в стационаре, — сказала Павлова.

Она подчеркнула, что менингит — стремительно развивающееся тяжелое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. По словам врача, при заболевании происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное менингококком.

Ранее врач-педиатр Красногорской больницы Анна Булатова заявила, что заболеть менингитом летом можно после купания в стоячей воде. По ее словам, заражению менингококковой инфекцией особенно подвержены дети.

здоровье
врачи
заболевания
менингит
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры страшного пожара, в котором погибли более 60 человек
В США раскрыли неизвестные детали крушения самолета в Индии
Названо количество тел солдат ВСУ, которое Путин обещал передать Киеву
Стало известно, чем обернется для Украины срыв сделки об ископаемых с США
Над Ленобластью сбили два беспилотника
«Общение с ним — сказка»: худрук столичного театра сатиры о Митте
Трамп изменил позицию по капитуляции России
В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию
В Москве началась церемония прощания с великим режиссером
В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле
В Москве дебютирует международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»
В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах
Генерала Попова обвинили в создании «банды» в Минобороны ради дачи в СНТ
Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака
«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии
Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска
Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте
Депутаты озаботились непонятным почерком врачей
На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot
В ГД раскрыли масштаб уничтожения техники ВСУ дронами
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.