Врач рассказал, как действовать при укусе самой ядовитой змеи в России Врач Горячев посоветовал при укусе гюрзы срочно вызвать скорую помощь

При укусе гюрзы необходимо срочно вызвать скорую помощь, рассказал врач Александр Горячев. В беседе с телеканалом «Краснодар» он подчеркнул, что важно фиксировать пораженную часть тела, избегать жгутов и прижиганий, а также пить много воды для снижения концентрации яда в крови.

Если вы подозреваете, что вас укусила гюрза, необходимо срочно вызвать скорую помощь или отправиться в медпункт, — сказал он.

Гюрза считается одной из самых опасных змей в России, и ее укус может быть смертельным. Ошибочное мнение о том, что алкоголь может помочь, только усугубляет ситуацию, поскольку спиртное способствует распространению токсина. Эффективным средством лечения является противозмеиная сыворотка. Важно не паниковать и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, даже если не уверены в том, что укус был ядовитым, добавил врач.

Ранее в Индонезии питон целиком проглотил фермера. Мужчина, проживающий на острове Бутунг, ушел работать на плантацию и внезапно пропал. Через два дня местные жители заметили жирную змею на ферме. Они ее убили и обнаружили тело своего соседа.