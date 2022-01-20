Новости регионов: священник освятил воду в Екатеринбурге фразой Винни Пуха

В частной школе «Усмания» Казани преподаватель заразился открытой формой туберкулёза. Выяснилось, что иммунодиагностика в учреждении охватывает только 29% учащихся, а половина школьников не сдавали анализы на туберкулёз более двух лет.

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Ставропольский край

Минеральные Воды попали в пятёрку направлений, которые россияне выбирают для отдыха зимой и весной, пишет newstracker.ru . Средний чек за перелёт по РФ до конца зимы достигает 6,2 тысячи рублей в одну сторону. Этот показатель вырос на 8% за год.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

Жители Ижевска жалуются на тесноту в детской поликлинике, сообщает udm-info . Поликлиника расположена на первом этаже жилого пятиэтажного дома. По словам родителей детей, прикреплённых к поликлинике, помещение старое и не приспособлено под поликлинику.

Ростовская область

В Ростовской области детей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не собираются отстранять от занятий, пишет rostovgazeta.ru . Ранее стало известно, что вакцинацию детей от коронавируса планируют начать в феврале.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани нашли школу, где детей не проверяли на туберкулёз. Ежегодно в Татарстане туберкулёзом заболевает около 30 детей и подростков, пишет inkazan.ru . В Казани в частной школе «Усмания» открытой формой туберкулёза заразился преподаватель. Во время расследования инцидента выяснилось, что иммунодиагностикой охвачено лишь 29% школьников. 103 ребёнка — 54% от общего количества — не сдавали анализы на туберкулёз более двух лет. Флюорографию не проходили 70% учеников.

Волгоградская область

Управляющую компанию в Волжском оштрафовали за плохое состояние дома, пишут novostivolgograda.ru . Во время проверки специалисты выявили трещины, отслоение краски и штукатурки, сколы на ступенях, ямы на крыльце одного из подъездов, течь арматуры теплового узла, а также затопленный подвал.

Нижегородская область

Нижегородский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров. Как сообщает newsnn.ru , общий пассажиропоток составил 1,48 млн человек — это на 31% больше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Священник освятил купель в Екатеринбурге словами Винни Пуха. По информации tagilcity.ru , настоятель собора произнес цитату медведя: «Поэзия — это не то, что ты идёшь и находишь, как грибы на дороге, поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать на это место, где тебя могут найти». Священник добавил, что считает персонажа незаслуженно забытым «богословом» XX века.

Омская область

Омичку, участвующую в шоу «Модный приговор», уволили с работы вместе с мужем. Как пишет gorod55.ru , женщина считает, что это связано с их отсутствием из-за съёмок, хотя об отъезде они предупреждали заранее. Омичи добавили, что руководство фабрики, где они работали, не объяснило причины увольнения.

Оренбургская область

С управления строительства и дорожного хозяйства Оренбурга взыскали почти полмиллиона рублей за плохую дорогу. Как пишет 56orb.ru , один из местных жителей повредил машину, попав в плохо заметную дорожную яму. Суд постановил, что дорога не поддерживалась в нормальном состоянии, и распорядился выплатить компенсацию.

LausitzNews.de/Global Look Press

Тюменская область

В Тюменской слободе бульдозерами сносят молодые сосны для очередной стройки. Как пишет nashgorod.ru , на уничтожение деревьев пожаловались местные жители. По их словам, эти сосны посадили несколько лет назад, они успели вырасти на два метра.

Карелия

Жители посёлка Чупа в Карелии добились исключения зоны парка «Медвежка» из «Арктического гектара». По данным karelinform.ru , они обратились в правительство региона с коллективной просьбой исключить территорию парка, так как он традиционно выступает местом отдыха местных жителей.

Приморский край

Во Владивостоке суд разбирает дело о нападении 17 корейских рыбаков на российских пограничников. Как сообщает vostokmedia.com , у берегов России засекли северокорейское судно, которое незаконно добывало кальмаров. Пограничники начали досмотр, однако корейцы оказали сопротивление.

unsplash.com

Башкирия

В Башкирии жители Салавата по записям с камер наружного наблюдения разыскивают зоофила. Как сообщает Mkset , в январе обнаружили собаку с повреждениями половых органов. Ветеринар установил, что животное изнасиловал человек. Собака скончалась от травм.

Хабаровский край