Новости регионов: священник освятил воду в Екатеринбурге фразой Винни Пуха
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:15, 20 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В частной школе «Усмания» Казани преподаватель заразился открытой формой туберкулёза. Выяснилось, что иммунодиагностика в учреждении охватывает только 29% учащихся, а половина школьников не сдавали анализы на туберкулёз более двух лет.
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Ставропольский край
Минеральные Воды попали в пятёрку направлений, которые россияне выбирают для отдыха зимой и весной, пишет newstracker.ru. Средний чек за перелёт по РФ до конца зимы достигает 6,2 тысячи рублей в одну сторону. Этот показатель вырос на 8% за год.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Удмуртия
Жители Ижевска жалуются на тесноту в детской поликлинике,сообщает udm-info. Поликлиника расположена на первом этаже жилого пятиэтажного дома. По словам родителей детей, прикреплённых к поликлинике, помещение старое и не приспособлено под поликлинику.
Ростовская область
В Ростовской области детей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не собираются отстранять от занятий, пишет rostovgazeta.ru. Ранее стало известно, что вакцинацию детей от коронавируса планируют начать в феврале.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Республика Татарстан
В Казани нашли школу, где детей не проверяли на туберкулёз. Ежегодно в Татарстане туберкулёзом заболевает около 30 детей и подростков,пишет inkazan.ru. В Казани в частной школе «Усмания» открытой формой туберкулёза заразился преподаватель. Во время расследования инцидента выяснилось, что иммунодиагностикой охвачено лишь 29% школьников. 103 ребёнка — 54% от общего количества — не сдавали анализы на туберкулёз более двух лет. Флюорографию не проходили 70% учеников.
Волгоградская область
Управляющую компанию в Волжском оштрафовали за плохое состояние дома, пишут novostivolgograda.ru. Во время проверки специалисты выявили трещины, отслоение краски и штукатурки, сколы на ступенях, ямы на крыльце одного из подъездов, течь арматуры теплового узла, а также затопленный подвал.
Нижегородская область
Нижегородский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров. Как сообщает newsnn.ru, общий пассажиропоток составил 1,48 млн человек — это на 31% больше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Свердловская область
Священник освятил купель в Екатеринбурге словами Винни Пуха. По информации tagilcity.ru, настоятель собора произнес цитату медведя: «Поэзия — это не то, что ты идёшь и находишь, как грибы на дороге, поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать на это место, где тебя могут найти». Священник добавил, что считает персонажа незаслуженно забытым «богословом» XX века.
Омская область
Омичку, участвующую в шоу «Модный приговор», уволили с работы вместе с мужем. Как пишет gorod55.ru, женщина считает, что это связано с их отсутствием из-за съёмок, хотя об отъезде они предупреждали заранее. Омичи добавили, что руководство фабрики, где они работали, не объяснило причины увольнения.
Оренбургская область
С управления строительства и дорожного хозяйства Оренбурга взыскали почти полмиллиона рублей за плохую дорогу. Как пишет 56orb.ru, один из местных жителей повредил машину, попав в плохо заметную дорожную яму. Суд постановил, что дорога не поддерживалась в нормальном состоянии, и распорядился выплатить компенсацию.
LausitzNews.de/Global Look Press
Тюменская область
В Тюменской слободе бульдозерами сносят молодые сосны для очередной стройки. Как пишет nashgorod.ru, на уничтожение деревьев пожаловались местные жители. По их словам, эти сосны посадили несколько лет назад, они успели вырасти на два метра.
Карелия
Жители посёлка Чупа в Карелии добились исключения зоны парка «Медвежка» из «Арктического гектара». По данным karelinform.ru, они обратились в правительство региона с коллективной просьбой исключить территорию парка, так как он традиционно выступает местом отдыха местных жителей.
Приморский край
Во Владивостоке суд разбирает дело о нападении 17 корейских рыбаков на российских пограничников. Как сообщает vostokmedia.com, у берегов России засекли северокорейское судно, которое незаконно добывало кальмаров. Пограничники начали досмотр, однако корейцы оказали сопротивление.
unsplash.com
Башкирия
В Башкирии жители Салавата по записям с камер наружного наблюдения разыскивают зоофила. Как сообщает Mkset, в январе обнаружили собаку с повреждениями половых органов. Ветеринар установил, что животное изнасиловал человек. Собака скончалась от травм.
Хабаровский край
В одном из сёл Хабаровского края закрыли единственный детский сад. Как сообщает transsibinfo.com, без мест остались 34 ребёнка. Сейчас ведётся проверка ошибок планирования.