Новости регионов: по городу в Карелии прогулялся волк

Двое мужчин избили третьего до смерти за просьбу занять 100 рублей в Волгограде. По словам свидетелей, избиение началось после ругани.

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Удмуртия

Жители Ижевска пожаловались на уничтожение фасада школы, назвав его культурным наследием, пишет udm-info.ru . По словам горожан, в школе идёт реконструкция и рабочие вместо реставрации лепнины и декора уничтожают всё полностью.

Хабаровский край

В Хабаровске поймали 27-летнего мужчину, который пообещал мигрантам гражданство за деньги, сообщает transsibinfo.com . Он знакомился с иностранцами и предлагал помочь через свои связи в полиции. Однако, получив деньги, исчезал.

Ростовская область

Из Ростова начали массово уезжать проститутки, сообщает rostovgazeta.ru . Тенденция связана с понижением заработка на фоне пандемии коронавируса — жрицы любви вынуждены снижать свои цены на услуги.

Ставропольский край

В Ставропольском крае будут судить заключённого, который избил сотрудника колонии, сообщает newstracker.ru . Мужчина уже отбывал наказание по статье об особо тяжком преступлении и недовольство выразил из-за ужесточения условий содержания.

Татарстан

В Казани нескольких сотрудников МЧС наказали из-за весёлого настроения, отсутствия масок и курения сигарет, пишет inkazan.ru . Очевидцы увидели молодых людей в спецавтомобиле.

Нижегородская область

Жители Нижегородской области получили больше 20 лет на двоих за похищение и попытку убийства, сообщает NewsNN . Мужчины вывезли своего знакомого в лес, где избили, подожгли его одежду и уехали.

Волгоградская область

В Волгограде двое мужчин до смерти забили третьего за просьбу занять 100 рублей, сообщают novostivolgograda.ru . Как сообщили очевидцы, избиение произошло после словесного конфликта.

Свердловская область

В Свердловской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский, сообщает tagilcity.ru . В документе говорится о преподавателях, работниках сферы обслуживания, государственных и муниципальных служащих, правоохранителях и сотрудниках органов местного самоуправления.

Омская область

malchikdepresiia/instagram.com malchikdepresiia/instagram.com

Первый снег в Омске городские коммунальные службы нейтрализовали реагентами. Как пишет gorod55.ru , по состоянию на полдень 4 октября объём применённых рабочими реагентов уже превысил три тонны.

Оренбургская область

Участкового полицейского из Оренбурга подозревают в получении взятки. Как сообщает 56orb.ru , он более двух лет содействовал незаконной продаже алкоголя. В качестве вознаграждения он получил в общей сумме 220 тысяч рублей.

Карелия

На улицах города Суоярви в ночное время разгуливал волк. Как сообщает karelinform.ru , кадры с хищником в городской среде случайно запечатлел местный житель. Видео успели оценить пользователи соцсетей.

Тюменская область

Подростки из Тюмени начали массово снимать колпаки с припаркованных автомобилей. Как пишет nashgorod.ru , призыв к этому действию ранее был опубликован в социальной сети ТикТок. Многие местные жители возмущены таким поведением подрастающего поколения.

Приморье

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает vostokmedia.com , его уже задержали. Следствие подозревает экс-градоначальника в покровительстве при оказании похоронных услуг.

Башкирия