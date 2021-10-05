Новости регионов: по городу в Карелии прогулялся волк

Двое мужчин избили третьего до смерти за просьбу занять 100 рублей в Волгограде. По словам свидетелей, избиение началось после ругани.
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