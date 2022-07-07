Новости регионов: нижегородские городовые начали бороться с аниматорами

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Омская ритуальная фирма нелегально закрепила за собой кладбище. Она распоряжалась участками без проведения торгов, что по закону могут делать только органы местного самоуправления.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае с организации, работник которой совершил смертельное ДТП, взыскали моральный вред, пишет newstracker.ru. Два года назад водитель мусоровоза сбил девятилетнего мальчика, который в результате погиб. Предприятие обязали выплатить 1,2 млн рублей.

Удмуртия

С 1 июля в Удмуртии изменятся тарифы на коммунальные услуги, пишет udm-info.ru. Максимальный рост платы за коммунальные услуги в муниципальных округах региона составил 5,4%. При этом отмечается, что он не превысит предельно допустимый индекс роста платы, установленный для республики.

Ростовская область

В Ростовской области Пенсионный фонд незаконно отказывал местному жителю в положенных выплатах rostovgazeta.ru. Когда заявитель обратился в учреждение с просьбой учесть стаж работы, который до этого не включили при назначении пенсии, сотрудники госорганизации ему отказали. Тогда он обратился с жалобой в прокуратуру.

Республика Татарстан

В самом центре Казани на туристку обрушилась штукатурка с потолка здания. По словам женщины, кусок камня рассек ей лицо, отмечает inkazan.ru. Она гуляла по улице вместе с детьми, которые остались целы. В управляющей компании не знали, что штукатурка может обрушиться на головы пешеходов.

Фото: inkazan.ru

Волгоградская область

Под Волгоградом пастух нашел скелет человека с остатками одежды, сообщает издание novostivolgograda.ru. Специалисты выяснили, что на погибшем остались частицы зимней одежды, он мог умереть минувшей зимой. Судя по останкам, речь, вероятнее всего, идет о лице без определенного места жительства.

Нижегородская область

Нижегородские городовые борются с аниматорами в костюмах ростовых кукол животных, пишет newsnn.ru. Аниматоры, одетые в костюмы, делают совместные фото с приезжими, после чего требуют с последних деньги за снимки. В настоящее время городовые с помощниками ограничиваются профилактическими беседами с ними, а при выявлении фактов вымогательства выгоняют.

Свердловская область

Нижний Тагил обновил семилетний рекорд по числу разводов. Как пишет tagilcity.ru, в 2020 году было зарегистрировано 1510 случаев, а в 2021-м — 1843. Однако в прошлом году в Тагиле образовалось на 359 новых семей больше, чем в 2020.

Оренбургская область

В Оренбурге свора бродячих собак атаковала детскую площадку, пишет 56orb.ru. Несколько детей забрались на конструкцию детского городка, а не менее пяти крупных собак бегали по площадке и лаяли, не позволяя им спуститься. Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента.

Тюменская область

В Тюмени неизвестный напал на 11-летнюю девочку и отрезал ей волосы, сообщает nashgorod.ru. Мужчина подошел к школьнице сзади и отрезал ей волосы, собранные в хвост, после чего убежал.

Омская область

Омская ритуальная фирма нелегально закрепила за собой кладбище в Лузино. Как пишет gorod55.ru, по договору ритуальная фирма распоряжалась участками на кладбище без проведения соответствующих торгов, что по законодательству имеют право делать только органы местного самоуправления.

Карелия

В Карелии введен режим повышенной готовности из-за риска возникновения пожаров на территории республики, пишет karelinform.ru. Сейчас на всей территории края установлен четвертый класс пожарной опасности.

Фото: vk.com/fbu_avialesookhrana

Приморский край

Во Владивостоке водители не смогли поделить проезжую часть и решили разобраться кулаками. Мужчины и женщины устроили массовую драку прямо на дороге, пишет vostokmedia.com.

Башкирия

Жителей Башкирии разозлили странные танцы на фестивале в геопарке «Торатау». По мнению местных жителей, мероприятие похоже не на фестиваль, а на шабаш при поддержке местных властей, пишет mkset.ru. Организаторы мероприятия считают, что все негативные комментарии заказные, поскольку танцы под названием tribal dance помогают людям освободиться от отрицательных эмоций.

Хабаровский край

В Забайкальском крае золотодобытчики сливают отходы прямо в реки. Информация об этом появилась в одной из соцсетей. Как пишет transsibinfo.com, компания «Вертикаль» и ее дочерняя структура «Глория» расположились со своей техникой в поселении Красный Чикой, при этом ил и глина, которые остаются после их работ, сливаются прямиком в реки Ацу, Асакан, Широкую и Куналей в природоохранной зоне. В связи с этим общественники обратились в Росприроднадзор и прокуратуру.