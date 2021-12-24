Новости регионов: МЧС прекратило активные поиски пропавших в Приморье
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:18, 23 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Турнир по футболу в валенках пройдёт в Комсомольске-на-Амуре с 24 по 27 декабря. Он станет 12-м по счёту, команды будут формироваться из четырёх игроков: трое в поле и один на воротах.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
На Ставрополье на инспектора ГИБДД завели уголовное дело. По данным newstracker.ru, его обвинили во взятке в 100 тысяч рублей. Отмечается, что работник Госавтоинспекции предложил водителю, которого поймали за рулём в нетрезвом состоянии, заплатить ему 100 тысяч рублей во избежание административного наказания и лишения прав.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Удмуртия
Как сообщает udm-info, детский омбудсмен Удмуртии поговорила с 12-летним подростком, который ударил ножом врача по указанию своего отца. Инцидент произошёл 20 декабря на приёме в городской больнице № 3. Врача прооперировали, его жизни не угрожает опасность. Отец подростка под следствием.
Ростовская область
Настоятель Никольского храма Сергей Лысенко был отстранён от службы в Ростовской области. Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним детям, сообщает rostovgazeta.ru. Ранее стало известно, что 46-летний священнослужитель несколько лет подряд приставал к усыновлённым дочерям.
Республика Татарстан
Как информирует inkazan.ru, в Казани из-за морозов остались без отопления дома на четырёх улицах. Причина — скачок напряжения.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Волгоградская область
Деды Морозы и Снегурочки из Волгограда должны будут носить защитные маски и перчатки, информируют novostivolgograda.ru. Роспотребнадзор предупредил о том, что из-за пандемии коронавируса члены семьи и аниматоры должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Нижегородская область
К 2024 году в Нижнем Новгороде планируют снизить уровень выбросов загрязняющих веществ на 5%. Как пишет newsnn.ru, в регионе регулярно создаются программы по экологии. Также устанавливаются станции мониторинга качества воздуха, измерения температуры, влажности и атмосферного давления. Кроме этого, в городе запустили первый электробус.
Свердловская область
По данным tagilcity.ru, прокуратура займётся инцидентом в Екатеринбурге. Отмечается, что кондуктор выгнал школьницу на мороз из-за неоплаченного проезда. При этом у девочки на карте были деньги. Школьнице пришлось идти пешком несколько остановок.
Артём Соболев/NEWS.ru
Омская область
Министерство труда не заметило влияния системы QR-кодов на рынок труда Омска, информирует gorod55.ru. Представители ведомства отметили, что в 2021 году шесть предприятий разорвали трудовые договоры с 365 сотрудниками. При этом в омском банке вакансий имеется 35–45 тысяч предложений работы. В связи с чем Минтруд считает, что ситуация в регионе улучшается.
Оренбургская область
По данным 56orb.ru, оренбуржец 17 раз обворовал магазины бытовой техники и стройматериалов. Он брал товары со стеллажей и сдавал их в ломбард. Полученные средства были потрачены на личные нужды. По словам сотрудников правоохранительных органов, житель Оренбурга нанёс ущерб магазинам на сумму 300 тысяч рублей.
Тюменская область
В связи с нехваткой педиатров в поликлинике житель Тюмени вышел на пикет. По информации nashgorod.ru, мужчина сказал, что в одном из учреждений, к которому прикреплён его ребёнок, на одного врача приходится шесть тысяч детей. Пациенты ждут приёма по два дня.
Карелия
В Карелии одной известной животноводческой ферме грозит банкротство. Как пишет karelinform.ru, в отношении неё был направлен иск в арбитражный суд. Сумма исковых требований — 715,6 тысячи рублей. Об иных подробностях иска неизвестно.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Приморский край
Как сообщает vostokmedia.com, в Приморье МЧС окончило активные поиски катера с двумя мужчинами, который пропал в Уссурийском заливе. Поиски начались 17 декабря. Были отправлены вертолёт, самолёт и несколько морских спасательных судов.
Башкирия
В Уфе бездомные собаки покусали 13-летнюю девочку 2008 года рождения, пишет mkset.ru. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.
Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре пройдёт турнир по футболу в валенках. Будут разыгрываться призы Деда Мороза. По данным transsibinfo.com, в городе с 24 по 27 декабря пройдёт 12-й по счёту валенкобол в хоккейной коробке. Участниками станут команды, состоящие из трёх игроков в поле и одного вратаря.