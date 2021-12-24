Новости регионов: МЧС прекратило активные поиски пропавших в Приморье

Турнир по футболу в валенках пройдёт в Комсомольске-на-Амуре с 24 по 27 декабря. Он станет 12-м по счёту, команды будут формироваться из четырёх игроков: трое в поле и один на воротах.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье на инспектора ГИБДД завели уголовное дело. По данным newstracker.ru , его обвинили во взятке в 100 тысяч рублей. Отмечается, что работник Госавтоинспекции предложил водителю, которого поймали за рулём в нетрезвом состоянии, заплатить ему 100 тысяч рублей во избежание административного наказания и лишения прав.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

Как сообщает udm-info , детский омбудсмен Удмуртии поговорила с 12-летним подростком, который ударил ножом врача по указанию своего отца. Инцидент произошёл 20 декабря на приёме в городской больнице № 3. Врача прооперировали, его жизни не угрожает опасность. Отец подростка под следствием.

Ростовская область

Настоятель Никольского храма Сергей Лысенко был отстранён от службы в Ростовской области. Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним детям, сообщает rostovgazeta.ru . Ранее стало известно, что 46-летний священнослужитель несколько лет подряд приставал к усыновлённым дочерям.

Республика Татарстан

Как информирует inkazan.ru , в Казани из-за морозов остались без отопления дома на четырёх улицах. Причина — скачок напряжения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

Деды Морозы и Снегурочки из Волгограда должны будут носить защитные маски и перчатки, информируют novostivolgograda.ru . Роспотребнадзор предупредил о том, что из-за пандемии коронавируса члены семьи и аниматоры должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Нижегородская область

К 2024 году в Нижнем Новгороде планируют снизить уровень выбросов загрязняющих веществ на 5%. Как пишет newsnn.ru , в регионе регулярно создаются программы по экологии. Также устанавливаются станции мониторинга качества воздуха, измерения температуры, влажности и атмосферного давления. Кроме этого, в городе запустили первый электробус.

Свердловская область

По данным tagilcity.ru , прокуратура займётся инцидентом в Екатеринбурге. Отмечается, что кондуктор выгнал школьницу на мороз из-за неоплаченного проезда. При этом у девочки на карте были деньги. Школьнице пришлось идти пешком несколько остановок.

Артём Соболев/NEWS.ru

Омская область

Министерство труда не заметило влияния системы QR-кодов на рынок труда Омска, информирует gorod55.ru . Представители ведомства отметили, что в 2021 году шесть предприятий разорвали трудовые договоры с 365 сотрудниками. При этом в омском банке вакансий имеется 35–45 тысяч предложений работы. В связи с чем Минтруд считает, что ситуация в регионе улучшается.

Оренбургская область

По данным 56orb.ru , оренбуржец 17 раз обворовал магазины бытовой техники и стройматериалов. Он брал товары со стеллажей и сдавал их в ломбард. Полученные средства были потрачены на личные нужды. По словам сотрудников правоохранительных органов, житель Оренбурга нанёс ущерб магазинам на сумму 300 тысяч рублей.

Тюменская область

В связи с нехваткой педиатров в поликлинике житель Тюмени вышел на пикет. По информации nashgorod.ru , мужчина сказал, что в одном из учреждений, к которому прикреплён его ребёнок, на одного врача приходится шесть тысяч детей. Пациенты ждут приёма по два дня.

Карелия

В Карелии одной известной животноводческой ферме грозит банкротство. Как пишет karelinform.ru , в отношении неё был направлен иск в арбитражный суд. Сумма исковых требований — 715,6 тысячи рублей. Об иных подробностях иска неизвестно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Как сообщает vostokmedia.com , в Приморье МЧС окончило активные поиски катера с двумя мужчинами, который пропал в Уссурийском заливе. Поиски начались 17 декабря. Были отправлены вертолёт, самолёт и несколько морских спасательных судов.

Башкирия

В Уфе бездомные собаки покусали 13-летнюю девочку 2008 года рождения, пишет mkset.ru . Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

Хабаровский край