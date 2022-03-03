Новости регионов: магазин в Нижнем Тагиле оштрафуют за продажи в у. е.

В Ростове прекратили работу магазины, торгующие продукцией от Apple. На их дверях висят объявления о том, что работа остановлена по техническим причинам.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Самым возрастным женихом, создавшим семью этой зимой в Ставропольском крае, оказался 88-летний мужчина, сообщает newstracker.ru . В общей сложности за этот период времени молодожёнами стали 2,5 тысячи пар. За год показатель вырос на 300 пар.

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Республика Удмуртия

Предприниматели Алнашского района выполнили работы по строительству и ремонту в рамках муниципального контракта на общую сумму 15 млн рублей, но районное руководство их не выплатило, пишет udm-info .

Ростовская область

В Ростове не работают магазины, торгующие техникой Apple. Местные жители проинформировали об этом в социальных сетях, сообщает rostovgazeta.ru . На входах в торговые точки размещены объявления о том, что их работа остановлена по техническим причинам. Когда магазины откроются, неизвестно.

Денис Воронин/АГН «Москва»

Татарстан

В Казани автомобили на вторичном рынке подорожали на 25–40%, сообщает сайт inkazan.ru . Прогнозы по ситуации на рынке подержанных машин никто не озвучивает. Компании повысили цены на треть, чем отпугнули потенциальных покупателей. Спрос на б/у авто упал, и продажи рухнули до критических отметок.

Волгоградская область

Медики спасли пассажира на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Волгоград. По информации корреспондентов novostivolgograda.ru , на борту воздушного судна оказались врачи и они оказали первую помощь человеку, почувствовавшему недомогание. Остальные пассажиры были при этом совершенно спокойны.

Нижегородская область

Рождаемость в Нижегородской области выросла на 6,7%. Корреспонденты newsnn.ru пишут, что в феврале в регионе появились на свет 1980 младенцев. Этот показатель на 6,7% выше того, который был зафиксирован за аналогичный период минувшего года. С начала 2022-го в области сделали 3893 актовые записи о рождении, и это на 4,5% больше, чем в прошлом году.

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Свердловская область

В Нижнем Тагиле одному из магазинов светит штраф за продажу товаров в у. е., сообщает tagilcity.ru . Речь идёт о нарушении правил торговли, по которым стоимость продукции в рублях должна быть указана точная, а не из расчёта на основании текущих курсов валют. Торговой точке грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Оренбургская область

В Оренбургской области ценники на бытовую технику переписывают ручкой непосредственно перед продажей, сообщает 56orb.ru . Ряд товаров закупили по старым расценкам, а продают сейчас уже по более высоким. Продавцы отмечают, что в магазинах техники в минувшие выходные был ажиотаж. Преимущественно оренбуржцы приобретали телевизоры.

Тюменская область

Спрос на сервисы по блокировке спам-звонков в тюменской «матрёшке» вырос на 70%, сообщает nashgorod.ru . Люди чаще жалуются на мошенников и на навязывание ненужных им услуг, а потому избавляются от них при помощи специальных сервисов.

Артём Соболев/NEWS.ru

Омская область

Омские эксперты зафиксировали превышение ПДК сероводорода в четыре раза, сообщает gorod55.ru . Местные жители ранее пожаловались на сильный запах бензина, газа и солидола, а также на острый химический аромат.

Карелия

В Петрозаводске из-за коммунальной аварии на улице полностью закрыта школа, сообщает karelinform.ru . Представители администрации гимназии № 17, рядом с которой случилось ЧП, сообщили, что очные занятия пришлось отменить, поскольку у детей не было возможности добраться до учебного заведения.

Приморье

В Приморском крае владельцам севшего на мель контейнеровоза дали один год на устранение контейнеров, сообщает сайт vostokmedia.com . Инцидент с контейнеровозом КНР, зарегистрированным в порту Панама, произошёл 9 ноября минувшего года.

Башкирия

Башкирский инвестор объявил о замораживании проекта по производству мёда на территории Ишимбайского района. По информации Mkset , Патрик Хоффманн аргументировал своё решение «геополитическим напряжением».

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Хабаровский край