Новости регионов: девочка на серфе прокатилась по лужам в Татарстане

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В Нижнекамске девочка прокатилась по лужам на серфе. Видеозапись быстро набрала популярность в группах Татарстана в социальных сетях. Тем временем в Хабаровске открылся сезон вертолетных перевозок из-за состояния ледового покрова. Таким образом жители могут добраться в села Новокуровка и Победа.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В столице Ставрополья суд обязал подрядчика выплатить 700 тысяч матери погибшего бойца СВО. Как пишет newstracker.ru, подрядчик нарушил все сроки по выполнению взятых на себя обязательства по установке памятника и благоустройству могилы.

Удмуртия

В Ижевске идет суд над экс-начальником подразделения МЧС, сообщает udm-info.ru. Обвиняемый, работая в должности исполняющего обязанности начальника одного из подразделений ведомства, давал поручения своим подчиненным о выполнении работ в интересах коммерческой организации. Руководителем этой организации является родственник обвиняемого.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

Ростов-на-Дону попал в десятку городов с самыми красивыми балконами, пишет rostovgazeta.ru. Эксперты проводили опрос среди жителей страны, чтобы понять, балконы в каких населенных пунктах они считают самыми красивыми. Первую строчку в рейтинге заняла Москва, а Ростов занял шестое место.

Республика Татарстан

Девочка на вейкборде прокатилась по татарстанским лужам. Соответствующая видеозапись быстро разлетелась по группам Нижнекамска и Набережных Челнов в социальных сетях, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде прошло второе собрание с горожанами для обсуждения инициативы о переименовании города в Сталинград, сообщают novosti volgograda.ru. В ноябре 2022 года на пленуме областного совета ветеранов возникла идея о возврате Волгограду исторического названия. Глава региона Андрей Бочаров заявил, что для определения мнения жителей необходимо учредить общественный совет.

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press Монумента Родина-мать зовет!, город Волгоград

Нижегородская область

В Нижегородской области проанализировали качество питания в больницах. Как информирует newsnn.ru, самая вкусная пища оказалось в Краснобаковской ЦРБ. Опрос проходил в онлайн-формате. Всего в голосовании приняли участие около 2,3 тысячи пациентов. Многие из них (2,1 тысячи) дали оценку «положительно».

Свердловская область

В Нижнем Тагиле ведется ремонт моста на улице Циолковского, информирует tagilcity.ru. Заказчик изыскал всю необходимую сумму на продолжение строительных работ. Завершить реконструкцию планируется в ближайшее время.

Оренбургская область

В Оренбуржье определили районы, где с большей вероятностью можно заразиться энцефалитом. Как пишет 56orb.ru, из 47 административных единиц наиболее опасными оказались восемь. Ранее в них были зафиксированы случаи укусов клещей-переносчиков опасной болезни.

Тюменская область



В Тюмени три магазина по продаже вейпов реализуют свою продукцию в 50 метрах от школы. Как пишет nashgorod.ru, родители школьников обеспокоены таким соседством, поскольку даже второклассники могут купить там жидкость для электронного устройства.

Омская область

Обанкротившийся «Сибэлектрощит» требует деньги от своего владельца Сергея Зотова, пишет gorod55.ru. Речь идет о 38 млн рублей убытков и более 10 млн рублей незаконных дивидендов.



Карелия

Глава полицейского главка Карелии Дмитрий Сергеев ответил на вопрос, могут ли сотрудники полиции региона штрафовать за жестокое обращение с животными. Как пишет karelinform.ru, права на составление протокола об административном правонарушении у сотрудников полиции нет.

Приморский край

Генеральная прокуратура проверила проблемный дом в Уссурийске, пишет vostokmedia.com. Многоквартирный жилой дом на Крестьянской улице строится с 2016 года, сроки сдачи его в эксплуатацию постоянно переносятся. Строительство ведется при участии 105 дольщиков.

Башкирия

Работница склада Wildberries из Уфы заявила о заражении мышиной лихорадкой на складе. По словам 23-летней девушки, на последнем месте работы везде были мыши, включая кухню и товары. Работницу уволили после того, как она обвинила компанию, пишет mkset.ru. В настоящее время девушка находится в положении и боится влияния болезни на свое здоровье и здоровье будущего малыша.

Хабаровский край

С 3 апреля в Хабаровске открывается сезон вертолетных перевозок. Как сообщает transsibinfo.com, переправа через реки Кур и Тунгуска закрыта из-за состояния ледового покрова. В настоящее время единственным способом доставки грузов и пассажиров в села Новокуровка и Победа является вертолетное сообщение. Кроме того, жители близлежащих сел таким образом обеспечиваются лекарственными препаратами, продуктами питания и пенсиями. Стоимость перелета варьируется от 531 до 1992 рублей. Подобный вид сообщения будет доступен по 27 апреля.