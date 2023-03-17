Новосибирские депутаты использовали огнемет для борьбы с гололедом

Фото: соцсети

Депутаты горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев решили «проверить экспериментальный способ борьбы с наледью на тротуарах», используя устройство, напоминающее огнемет, на улицах города. Видео этого эксперимента они опубликовали в социальных сетях, заявив, что «работать можно, но нужен более серьезный аппарат».

Как сообщает портала НГС, оба депутата отказались от комментариев. Также не стал оценивать действия своих коллег глава горсовета Дмитрий Асанцев. По его словам, он не участвовал в процессе.

Он рекомендовал журналистам обращаться к участникам эксперимента для получения ответов на свои вопросы.

В феврале жители Липецка на Масленицу сожгли из огнемета огромное чучело Хагги Вагги. Это произошло во время народных гуляний в археологическом парке «Аргамач». Ранее местные жители сжигали чучела Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», Короля ночи из «Игры престолов» и COVID-19. Кадры с пепелища были опубликованы в Сети.

В январе ведущая бельгийского шоу Морин Ванерберген подожгла саму себя из огнемета во время церемонии награждения организаторов детских развлечений. Прямую трансляцию вел телеканал Ketnet. Журналистка серьезно не пострадала, у нее сгорела прядь волос и подпалилось платье.