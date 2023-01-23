Ведущая шоу выстрелила в саму себя из огнемета в прямом эфире Ведущая бельгийского шоу Ванерберген выстрелила в саму себя из огнемета в прямом эфире

Фото: youtube

Ведущая бельгийского шоу Морин Ванерберген подожгла саму себя из огнемета во время церемонии награждения организаторов детских развлечений. Прямую трансляцию вел телеканал Ketnet. Журналистка серьезно не пострадала, у нее сгорела прядь волос и подпалилось платье.

Сразу после происшествия Ванерберген снова взялась за огнемет, а соведущий посоветовал всем надеть защитные очки. Судя по сценарию шоу, ведущая должна была с помощью огня лопнуть шарик с табличкой победителя номинации, однако что-то пошло не по плану.

В соцсетях стала вирусным обрезанная версия трансляции, которая заканчивается фразой: «Мы скоро вернемся». Текст появляется на стоп-кадре с горящей Ванерберген.

Ранее стал известен гонорар Бейонсе за первое шоу спустя четыре года. Певице заплатили $35 млн за часовое шоу по случаю открытия нового отеля в Atlantis The Royal в Дубае.

Daily Mail отмечает, что Atlantis The Royal — это первый отель, спроектированный с учетом функционала Instagram (деятельность соцсети запрещена в России). В нем есть ряд локаций, которые хорошо смотрятся на фотографиях, включая фонтан площадью четыре акра, извергающий огонь. Самый дешевый номер стоит $1800 за ночь.