В Липецке сожгли из огнемета на Масленицу чучело «Хагги-Вагги»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сожжение чучела на праздновании Масленицы

В Липецке на Масленицу сожгли огромное чучело игрушки «Хагги-Вагги» из огнемета. Это произошло во время народных гуляний в археологическом парке «Аргамач». Ранее местные жители сжигали чучела Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», Короля ночи из «Игры престолов» и COVID-19.

В конце прошлого года стало известно, что игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России после того, как в них были обнаружены опасные химические вещества.По данным Роскачества, у 89% исследованных игрушек было превышения содержания фенола. Кроме того, большинство игрушек, как оказалось, реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия. Отмечается, ведущие онлайн-ретейлеры уже исключили «Хагги Вагги» из своего ассортимента.

Педиатр Юлия Бережанская ранее сообщила, что игрушки «Хагги Вагги» могут спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка с повышенной восприимчивостью к химикатам или с аллергией.