Педиатр рассказала об опасности игрушек «Хагги Вагги» Педиатр Бережанская: игрушки «Хагги Вагги» опасны для детей из-за содержания фенола

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Игрушки «Хагги Вагги» могут спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка с повышенной восприимчивостью к химикатам или с аллергией, рассказала «Радио 1» педиатр Юлия Бережанская. Она объяснила, что такую реакцию может вызывать фенол, превышенное содержание которого ранее в этих игрушках обнаружили специалисты Роскачества. В случае если после контакта с игрушкой наблюдаются такие симптомы, как покраснения, шершавость или сухость кожи, зуд, заложенность в горле, слезотечение или першение в горле, ее следует убрать и проследить за дальнейшим состоянием ребенка.

Несмотря на моду, популярность и желание ребëнка получить заветную игрушку, родитель должен помнить о его безопасности. Можно найти безопасный вариант «Хагги Вагги», но он будет стоить значительно дороже, — подчеркнула Бережанская.

Врач рассказала, что фенолы образуются в результате производства изделий из нефтепродуктов. Опасность повышенного содержания этого вещества в игрушках «Хагги Вагги» заключается в том, что она находится в максимальном контакте с кожей и дыхательными путями детей, уточнила специалист.

Роскачество ранее обнаружило в детских игрушках «Хагги Вагги» опасные химические вещества. Согласно исследовательским данным, 16 из 18 проверенных экспертами марок игрушек имеют превышения по содержанию фенола, который является веществом второго класса опасности — он быстро всасывается в том числе через кожу и верхние дыхательные пути.