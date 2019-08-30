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Подъездные пути к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будут реконструированы. О строительстве полностью новой автотрассы речь не идёт, сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Чтобы сделать поездку на полуостров более комфортной, на нескольких участках автострады А-289 будет обустроен объезд населённых пунктов. В остальных местах решено провести капитальный ремонт, передаёт ТАСС .

Сейчас в Крым ведут несколько дорог — от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк, от кубанской столицы через Крымск и Джигинку, а также со стороны Сочи через Джубгу и Новороссийск.

Ранее, как писал News.ru, появилась информация о возможном строительстве новой трассы. Но даже в случае реконструкции она может стать «главной дорогой Краснодарского края» по пути в Крым. Работы могут быть завершены к 2022 году.