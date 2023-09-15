Новгородские сотрудники ГИБДД спасли ребенка с перебитой артерией В Великом Новгороде полицейские спасли ребенка с перебитой артерией

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В Великом Новгороде сотрудники ГИБДД лейтенант Никита Захаров и старший лейтенант Андрей Сенюк спасли ребенка с перебитой артерией на голове. Они помогли экстренно доставить двухлетнего мальчика в больницу, сообщает «МК в Новгороде» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как уточняет издание, полицейские ехали из Великого Новгорода в Валдайский район, когда к ним обратился водитель. Он рассказал, что его сын упал с велосипеда и получил травму, и попросил сотрудников ГИБДД помочь доставить ребенка в больницу — ему требовалась срочная помощь медиков.

Полицейские решили сопроводить мужчину и следовали рядом с его автомобилем с мигалками, но возле Синего моста на въезде в город попали в пробку. Тогда правоохранители пересадили отца с мальчиком в служебный автомобиль. Они за несколько минут довезли пострадавшего в больницу, где его уже ждали врачи. Большой кровопотери из-за перебитой артерии удалось избежать благодаря экстренному оказанию помощи.

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