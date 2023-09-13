На Алтае студентка спасла жизнь человеку, пока другие снимали это на камеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле студентка Алтайской академии гостеприимства спасла жизнь молодому человеку, у которого случилась остановка сердца, сообщили KP.RU в региональном Минобрнауки. По информации ведомства, в экстренной ситуации, произошедшей на остановке общественного транспорта, Анна Анискина применила навыки, полученные на уроках оказания первой медицинской помощи, в то время как окружающие стали снимать происходящее на телефоны.

Как пишет издание, инцидент произошел 3 сентября на остановке общественного транспорта, когда на глазах людей, ждавших автобус, молодой человек потерял сознание. При этом, по словам одного из педагогов Анны, часть окружающих достали телефоны и начали снимать происходящее на видео, а некоторые стали паниковать. Девушка подошла к упавшему мужчине, проверила у него пульс и дыхание и попросила окружающих вызвать скорую помощь.

Только с третьего раза, когда она закричала во весь голос, один мужчина в военной форме вызвал скорую. Сама же Аня приступила к выполнению сердечно-легочной реанимации. Через несколько минут подъехала бригада скорой помощи, Аню сменил врач, и мужчина очнулся, вернулся к жизни, — рассказала школьный учитель Анны по ОБЖ Елена Киселева.

Преподаватели студентки отметили, что она всегда отличалась решительностью и готовностью прийти на помощь. Они назвали ее поступок примером для взрослых и детей, когда даже юная девушка может спасти жизнь человека.

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