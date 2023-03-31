«Ничего не сделали»: застрявший под Ростовом водитель о ситуации на шоссе Застрявший под Ростовом водитель заявил, что дорожные службы «ничего не сделали»

Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru

Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада

Водитель Виктор, застрявший в пробке под Ростовом, рассказал NEWS.ru, что за прошедшую ночь «никто ничего не сделал» для ликвидации последствий сильного снегопада. Собеседник подчеркнул, что автомобили не сдвинулись «ни на сантиметр: ни вперед, ни назад».

Наступило утро 31 марта. Докладываю. Ни сантиметра: ни вперед, ни назад. Обещали сделать прорезы в отбойниках. Никто ничего не сделал. Волонтеры появились, сейчас, буквально, по бутылке воды дали. А так, неизвестно, где они находятся — пункты обогрева, поэтому куда-то идти, бросать машину, смысла нет. Пока греемся в машине, двигатель работает, топливо есть, но многие ходили за 800 метров на заправку с канистрами, — добавил Виктор.

По его словам, левая сторона трассы М4 «Дон» со стороны Москвы на Ростов-на-Дону «вся чистая». Он также выразил надежду, что в течение 31 марта удастся развернуться «назад на Ростов».

Надеемся, что сегодня развернемся назад на Ростов, потому что погодные условия такие, что ехать по такой погоде невозможно, — подытожил Виктор.

Из-за последствий снегопада в Ростовской области закрыли движение по трассе М4 «Дон». По данным Telegram-канала Don Mash, на дороге от Каменска до Красного Сулина застряли десятки автомобилей. Движение по трассе откроют, как только спасатели расчистят ее от снега.

Ранее стало известно, что почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к аварийным ситуациям на сетях привели сильный ветер и мокрый снег. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области. Одна из пассажирок — Кристина — отметила в беседе с NEWS.ru, что они с мужем и двумя детьми не могут сдвинуться с места почти шесть часов. По ее словам, связь работает плохо, при этом воды и еды у них почти нет.